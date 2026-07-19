РФ массированно атакует Киев баллистикой, Воздушные силы сообщили о более чем 20 ракетах

Российские войска в ночь на 19 июля осуществили массированную баллистическую атаку на Киев, выпустив более 20 ракет. В столице прогремели многочисленные взрывы, зафиксированы пожары и предварительные попадания. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

Начиная примерно с 01:20, Воздушные силы неоднократно предупреждали о пусках баллистических ракет с территории брянской и курской областей рф. Ракеты двигались через Сумскую и Черниговскую области в направлении Киева.

В течение атаки военные сообщали о новых пусках и нескольких группах баллистических ракет, направлявшихся к столице. Всего, по данным Воздушных сил, в направлении Киева было запущено более 20 баллистических ракет.

По информации мониторинговых каналов, в Киеве прогремели многочисленные взрывы.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что, по предварительной информации, в Деснянском районе поднимается дым возле одного из торговых центров. Также по другому адресу горят автомобили, а еще в одном месте зафиксировано попадание в нежилое здание.

Воздушная тревога продолжается, информация о последствиях российской атаки уточняется.