РФ массированно атакует Киев баллистикой, Воздушные силы сообщили о более чем 20 ракетах
Киев • УНН
Российские войска выпустили более 20 баллистических ракет по Киеву. В столице прогремели взрывы, зафиксированы пожары и попадания.
Российские войска в ночь на 19 июля осуществили массированную баллистическую атаку на Киев, выпустив более 20 ракет. В столице прогремели многочисленные взрывы, зафиксированы пожары и предварительные попадания. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
Начиная примерно с 01:20, Воздушные силы неоднократно предупреждали о пусках баллистических ракет с территории брянской и курской областей рф. Ракеты двигались через Сумскую и Черниговскую области в направлении Киева.
В течение атаки военные сообщали о новых пусках и нескольких группах баллистических ракет, направлявшихся к столице. Всего, по данным Воздушных сил, в направлении Киева было запущено более 20 баллистических ракет.
По информации мониторинговых каналов, в Киеве прогремели многочисленные взрывы.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что, по предварительной информации, в Деснянском районе поднимается дым возле одного из торговых центров. Также по другому адресу горят автомобили, а еще в одном месте зафиксировано попадание в нежилое здание.
Воздушная тревога продолжается, информация о последствиях российской атаки уточняется.