Генштаб обновил карту боевых действий: на фронте 182 боя, треть - на Покровском направлении
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 182 боевых столкновениях за минувшие сутки, из которых более трети пришлись на Покровское направление. Противник совершил один ракетный удар и 101 авиационный удар, применив 225 управляемых бомб.
На фронте за прошедшие сутки произошло 182 боевых столкновения, более трети из которых - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 15 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за вчера зафиксировано 182 боевых столкновения
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой и 101 авиационный удар, сбросив 225 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4429 обстрелов, из них 85 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5256 дронов-камикадзе.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, пункт управления беспилотными аппаратами, средство противовоздушной обороны и два других важных объекта российских захватчиков", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Враг нанес 12 авиационных ударов, применил 32 ракеты и сбросил 28 управляемых бомб, совершил 164 обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 16 боевых столкновений вблизи Волчанска, Каменки, Западного и Кутьковки, а также в направлении Колодязного и Бологовки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск и в направлениях Петропавловки и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Лимана и Дробышево и вблизи населенных пунктов Среднее, Шандриголово, Торское и Колодези.
На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Переездного, Выемки, Григоровки и Федоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районах Ступочек и Орехово-Васильевки.
На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в направлении Константиновки, Берестка и вблизи Щербиновки, Плещеевки, Торецка, Русиного Яра и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Дачное, Михайловка, Новоэкономическое, Проминь, Лысовка, Зверово, Котлино, Мирноград, Удачное, Молодецкое, Орехово, Новоукраинка, Филиа и в направлении Покровска и Новопавловки.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 26 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Вороне, Вербовое, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Малеевка, Ялта, Сентябрьское, Сосновка, Новониколаевка, Полтавка и в направлении Красногорского.
На Ореховском направлении противник пять раз наступал вблизи Степного, Плавней и Степногорска.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.
