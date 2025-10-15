Генштаб обновил карту боевых действий: на фронте 182 боя, треть - на Покровском направлении

$41.610.01
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
14 октября, 23:34
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
14 октября, 19:16
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
14 октября, 15:00
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
ЦПД: статья якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне" в Украине - фейк
14 октября, 23:02
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосами
15 октября, 00:05
Мошенники предлагают "легкий заработок" в соцсетях: как защититься
01:08
Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN
01:39
Легендарные «ангелы» Victoria's Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоу
05:50
Легендарные «ангелы» Victoria's Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоу
05:50
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
14 октября, 13:31
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
14 октября, 12:47
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
14 октября, 11:53
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дня
13 октября, 13:30
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Юлия Свириденко
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Великобритания
Китай
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосами
15 октября, 00:05
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвки
14 октября, 13:19
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действа
14 октября, 13:05
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туре
13 октября, 15:39
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери
13 октября, 15:15
MIM-104 Patriot
Instagram
YouTube
ТикТок
Шахед-136

Генштаб обновил карту боевых действий: на фронте 182 боя, треть - на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 1232 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 182 боевых столкновениях за минувшие сутки, из которых более трети пришлись на Покровское направление. Противник совершил один ракетный удар и 101 авиационный удар, применив 225 управляемых бомб.

Генштаб обновил карту боевых действий: на фронте 182 боя, треть - на Покровском направлении

На фронте за прошедшие сутки произошло 182 боевых столкновения, более трети из которых - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 15 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за вчера зафиксировано 182 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой и 101 авиационный удар, сбросив 225 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4429 обстрелов, из них 85 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5256 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, пункт управления беспилотными аппаратами, средство противовоздушной обороны и два других важных объекта российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Враг нанес 12 авиационных ударов, применил 32 ракеты и сбросил 28 управляемых бомб, совершил 164 обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 16 боевых столкновений вблизи Волчанска, Каменки, Западного и Кутьковки, а также в направлении Колодязного и Бологовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск и в направлениях Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Лимана и Дробышево и вблизи населенных пунктов Среднее, Шандриголово, Торское и Колодези.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Переездного, Выемки, Григоровки и Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районах Ступочек и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в направлении Константиновки, Берестка и вблизи Щербиновки, Плещеевки, Торецка, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Дачное, Михайловка, Новоэкономическое, Проминь, Лысовка, Зверово, Котлино, Мирноград, Удачное, Молодецкое, Орехово, Новоукраинка, Филиа и в направлении Покровска и Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 26 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Вороне, Вербовое, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Малеевка, Ялта, Сентябрьское, Сосновка, Новониколаевка, Полтавка и в направлении Красногорского.

На Ореховском направлении противник пять раз наступал вблизи Степного, Плавней и Степногорска.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Более 1000 солдат и 389 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки15.10.25, 07:44 • 1912 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Мирноград
Вооруженные силы Украины
Торецк
Украина
Константиновка
Купянск