Более 1000 солдат и 389 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки
Киев • УНН
За 14 октября российская армия потеряла 1070 военнослужащих и 389 беспилотников. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.25 составляют 1 126 220 человек личного состава и более 70 000 БПЛА.
За сутки 14 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 1070 солдат и 389 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1126220 (+1070) человек ликвидировано
- танков ‒ 11259 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 23347 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 33671 (+43)
- РСЗО ‒ 1520 (0)
- средства ПВО ‒ 1227 (+2)
- самолетов ‒ 427 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 70021 (+389)
- крылатые ракеты ‒ 3859 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 64329 (+141)
- специальная техника ‒ 3977 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Украина поддерживает призыв вице-премьер-министра Италии Антонио Таяни к Олимпийскому перемирию с россией, заявляя о готовности к нему хоть завтра, не дожидаясь Олимпиады. Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что россия ранее начинала войны во время Олимпийского перемирия.
