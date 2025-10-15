Понад 1000 солдатів та 389 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу
Київ • УНН
За 14 жовтня російська армія втратила 1070 військових та 389 безпілотників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.25 становлять 1 126 220 осіб особового складу та понад 70 000 БпЛА.
За добу 14 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 1070 солдатів та 389 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1126220 (+1070) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11259 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 23347 (+2)
- артилерійських систем ‒ 33671 (+43)
- РСЗВ ‒ 1520 (0)
- засоби ППО ‒ 1227 (+2)
- літаків ‒ 427 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 70021 (+389)
- крилаті ракети ‒ 3859 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 64329 (+141)
- спеціальна техніка ‒ 3977 (0)
Дані уточнюються.
