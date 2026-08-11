Произошло 185 боевых столкновений, враг запустил 6,7 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 185 боевых столкновений. Враг запустил 6,7 тыс. дронов и сбросил 208 управляемых авиационных бомб, активно действовал на Константиновском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес один ракетный удар, применил 11 ракет, совершил 58 авиационных ударов с применением 208 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6770 дронов-камикадзе и осуществил 2458 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боестолкновения, враг осуществил 50 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица и в направлении населенных пунктов Охримовка и Водяное. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении произошло девять атак врага в районе Загрызово и в направлении Радьковки и Петропавловки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Семнадцать попыток захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Карповка, Заречное и Диброва. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны остановили восемь попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Резниковка, Закитное, Кривая Лука, Каленики и в направлении Рай-Александровки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 34 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Иллиновка и в направлении населенных пунктов Долгая Балка, Степановка, Торецкое, Новый Донбасс, Кучеров Яр. Три боестолкновения продолжаются.

Двадцать две атаки осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в направлении населенных пунктов Шевченко, Мирное, Васильевка, Сергеевка, Новопавловка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 38 оккупантов, 16 - ранены; уничтожены четыре единицы автомобильной техники, один пункт управления БПЛА и 22 укрытия личного состава противника. Повреждены четыре артиллерийские системы, шесть единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники, одно средство радиоэлектронной борьбы и 118 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 373 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении враг осуществил одну атаку в направлении Тернового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали пять вражеских атак в направлении населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Староукраинка, Цветковое, Гуляйпольское.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Россия за сутки потеряла 1,1 тыс. военнослужащих и 456 единиц техники и вооружения