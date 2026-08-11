Россия за сутки потеряла 1,1 тыс. военнослужащих и 456 единиц техники и вооружения

российская армия за сутки потеряла около 1190 военнослужащих, а также 456 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери россии с 24 февраля 2022 года по 11 августа 2026 года ориентировочно составляют около 1 460 400 военнослужащих. За сутки украинские военные уничтожили или вывели из строя четыре российских танка, четыре боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, одну РСЗО и два средства ПВО.

Также за сутки российские войска потеряли девять наземных роботизированных комплексов, 1578 беспилотников оперативно-тактического уровня, 307 единиц автомобильной техники и автоцистерн и три единицы специальной техники.

Совокупные потери российской армии в технике по состоянию на 11 августа составляют 12 259 танков, 25 120 боевых бронированных машин, 47 713 артиллерийских систем, 2020 РСЗО и 1560 средств ПВО.

Кроме того, россия потеряла 439 самолетов, 354 вертолета, 454 572 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5007 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров, две подводные лодки, 132 543 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 4514 единиц специальной техники. Данные Генштаба уточняются.

РФ остановила производство «Кинжалов» и Х-32, но нарастила выпуск ракет «Искандер»