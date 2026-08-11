РФ остановила производство «Кинжалов» и Х-32, но нарастила выпуск ракет «Искандер»

Россия приостановила серийное производство аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» и Х-32, перераспределив ресурсы на выпуск баллистических ракет 9М723 для ОТРК «Искандер». Об этом пишет Defense Express со ссылкой на заместителя начальника ГУР МО генерал-майора Вадима Скибицкого, пишет УНН.

Детали

По словам Скибицкого, решение приняли после негативной оценки эффективности «Кинжалов» и Х-32. Комплектующие, средства и производственные мощности, которые использовались для их выпуска, направили на другие виды дальнобойного вооружения.

В частности, в июле российский ОПК изготовил 65 баллистических ракет 9М723 для «Искандеров» при плане в 60 единиц в месяц. Производство ракет РМ-48У для комплексов С-300/С-400 осталось на уровне около 40 единиц ежемесячно.

Причины остановки производства

По данным ГУР, одной из причин приостановки выпуска «Кинжалов» и Х-32 стала их низкая точность. Ожидается, что российский оборонно-промышленный комплекс попытается усовершенствовать эти ракеты и после повышения их точности может возобновить производство.

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Defense Express отмечает, что на эффективность Х-47М2 «Кинжал» также влияют украинские средства радиоэлектронной борьбы и возможность перехвата ракет комплексами Patriot.

В то же время оценки ГУР свидетельствуют, что Россия сохраняет значительные возможности для производства баллистических ракет. Украинские удары уже поражали предприятия российского ОПК, в частности Воткинский завод, который производит ракеты для «Искандеров», однако сейчас этого недостаточно для существенного снижения темпов их выпуска.

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