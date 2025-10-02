133 боевых столкновения на фронте: оккупанты задействовали 1803 дрона и совершили 3247 обстрелов

$41.220.08
48.370.07
ukenru
18:06 • 10002 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 22921 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 26088 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 17578 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 20209 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 25097 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 29381 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 30847 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27358 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 51727 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.9м/с
91%
757мм
Популярные новости
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 35342 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 33755 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 24945 просмотра
"Мадьяр" объявил о масштабном переформатировании и увеличении Сил Беспилотных Систем ВСУ2 октября, 13:03 • 16000 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 12699 просмотра
публикации
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 25050 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 33870 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 35450 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 47233 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 51727 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Билл Клинтон
Метте Фредериксен
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Дания
Турция
Реклама
УНН Lite
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 12786 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 57123 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 65146 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 46695 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 49156 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Forbes
E-6 Mercury
Детонатор

133 боевых столкновения на фронте: оккупанты задействовали 1803 дрона и совершили 3247 обстрелов

Киев • УНН

 • 708 просмотра

С начала суток на фронте произошло 133 боевых столкновения. Оккупанты задействовали 1803 дрона-камикадзе и совершили 3247 обстрелов, нанеся 47 авиационных ударов и сбросив 115 управляемых авиабомб.

133 боевых столкновения на фронте: оккупанты задействовали 1803 дрона и совершили 3247 обстрелов

С начала этих суток на фронте произошло 133 боевых столкновения. Оккупанты задействовали для поражения 1803 дрона-камикадзе и совершили 3247 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня оккупанты нанесли 47 авиационных ударов, сбросили 115 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1803 дрона-камикадзе и совершили 3247 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

- говорится в сводке.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки россиян, еще одно боестолкновение продолжается. С начала суток противник нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил восемь управляемых авиабомб и совершил 86 артиллерийских обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасильевка.

На Купянском направлении Силы обороны успешно отбили три вражеские атаки в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Колодязи, Шандриголово, Торское, Грековка и в сторону населенного пункта Дробышево. Наши защитники остановили все вражеские атаки.

На Северском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи Ямполя, Серебрянки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано два боевых столкновения. Захватчик пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Щербиновка, Иванополье, Александро-Калиново, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 36 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Проминь, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Орехово, Новоукраинка и в направлении Покровска и Филии. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 114 оккупантов, из них 75 – безвозвратно. Также обезврежено 13 беспилотных летательных аппаратов и одну пушку, повреждены две пушки и восемь мест укрытия вражеской пехоты.

На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал в районах населенных пунктов Новохатское, Камышеваха, Сосновка, Нововасильевское, Сентябрьское, Березовое. Четыре вражеские атаки до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Пятихатки и Лобковое. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Малокатериновка, Григоровка и Новоукраинка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

армия РФ потеряла 980 военных и 12 артсистем за сутки 1 октября02.10.25, 07:50 • 2822 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Торецк
Часов Яр
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Купянск