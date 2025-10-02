133 боевых столкновения на фронте: оккупанты задействовали 1803 дрона и совершили 3247 обстрелов

С начала этих суток на фронте произошло 133 боевых столкновения. Оккупанты задействовали для поражения 1803 дрона-камикадзе и совершили 3247 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня оккупанты нанесли 47 авиационных ударов, сбросили 115 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1803 дрона-камикадзе и совершили 3247 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам. - говорится в сводке.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки россиян, еще одно боестолкновение продолжается. С начала суток противник нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил восемь управляемых авиабомб и совершил 86 артиллерийских обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасильевка.

На Купянском направлении Силы обороны успешно отбили три вражеские атаки в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Колодязи, Шандриголово, Торское, Грековка и в сторону населенного пункта Дробышево. Наши защитники остановили все вражеские атаки.

На Северском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи Ямполя, Серебрянки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано два боевых столкновения. Захватчик пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Щербиновка, Иванополье, Александро-Калиново, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 36 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Проминь, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Орехово, Новоукраинка и в направлении Покровска и Филии. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 114 оккупантов, из них 75 – безвозвратно. Также обезврежено 13 беспилотных летательных аппаратов и одну пушку, повреждены две пушки и восемь мест укрытия вражеской пехоты.

На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал в районах населенных пунктов Новохатское, Камышеваха, Сосновка, Нововасильевское, Сентябрьское, Березовое. Четыре вражеские атаки до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Пятихатки и Лобковое. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Малокатериновка, Григоровка и Новоукраинка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

