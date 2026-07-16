За сутки на фронте произошло 279 боевых столкновений - Генштаб ВСУ

В течение минувших суток, 15 июля, зафиксировано 279 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил четыре ракеты, совершил 88 авиационных ударов, сбросив 295 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также враг применил 9922 дрона-камикадзе и совершил 3148 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 — из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, четыре пункта управления БПЛА и два других важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за минувшие сутки произошло 10 боестолкновений с противником, агрессор нанес два авиаудара, сбросил шесть авиабомб, совершил 61 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы, Артильного и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Лиман, Вильча, Симиновка, Колодезное, Кутьковка, Шевьяковка, Хатнее и Амбарное.

На Купянском направлении враг совершил пять атак в направлении Купянска, Новоплатоновки и Куриловки.

На Лиманском направлении противник 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман, Дробышево, Озерное, а также в районах Новоселовки и Ямполя.

На Славянском направлении противник штурмовал 22 раза в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, а также в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районе Никифоровки и Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 30 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Софиевка, а также в направлении Вильного, Торецкого и Кучерова Яра.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожнее, Новоалександровка, Сухецкое, Родинское, Гришино, Удачное, Новосергеевка, а также в направлении Белицкого, Шевченко и Новопавловки.

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал в направлениях Вороного, Калиновского и Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 18 атак в направлении населенных пунктов Горькое, Цветковое, Воздвижевка, Верхняя Терса, Доброполье и Чаривное.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили пять попыток противника продвинуться вперед в районе Плавней, Белогорья и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1340 человек. Также уничтожено три танка, две боевые бронированные машины, 66 артиллерийских систем, 12 наземных робототехнических комплексов, 1801 беспилотный летательный аппарат, 420 единиц автомобильной техники врага.

рф атаковала Украину 13 ракетами и 151 беспилотником: обезврежены 3 из 8 баллистических и 129 дронов