рф атаковала Украину 13 ракетами и 151 беспилотником: обезврежены 3 из 8 баллистических и 129 дронов
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ обезвредили 3 баллистические ракеты и 129 беспилотников. Крылатые ракеты Х-22/32 не достигли целей.
россия за ночь атаковала Украину 8 баллистическими ракетами, 4 крылатыми, одной Х-31П, 151 дроном, сбито или подавлено 3 баллистические ракеты и 129 беспилотников, крылатые ракеты не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 июля (с 18:00 15 июля) противник атаковал 8 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской области, рф, 4 крылатыми ракетами Х-22/32 с акватории Черного моря, 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П, 5 барражирующими боеприпасами типа "Бандероль" и 146 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Курск, Орел, Миллерово – рф, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 3 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и 129 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны. Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400, противорадиолокационной ракеты Х-31П и 16 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях. Крылатые ракеты Х-22/32 не достигли целей
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.