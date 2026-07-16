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В Киеве ликвидировали пожары после атаки рф - показали последствия

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Спасатели ликвидировали пожары в Святошинском и Дарницком районах Киева после российской атаки. В результате обстрела погибли двое мужчин, пятеро пострадали.

В Киеве ликвидировали пожары после атаки рф - показали последствия

В Киеве потушили все пожары после ночной атаки рф, сообщили в ГСЧС Украины, показав, что происходит на местах, пишет УНН.

Киев: спасатели ликвидировали все пожары после российской атаки

- сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, в результате вражеского обстрела пожары возникли в Святошинском и Дарницком районах города. На местах попаданий работали около 150 спасателей и 27 единиц пожарно-спасательной техники.

В ночь на 16 июля российские войска нанесли очередной удар по Киеву баллистическими ракетами, указали в столичной полиции.

По данным Киевской городской прокуратуры, по состоянию на 8 утра 16 июля было известно о двух погибших и пятерых пострадавших в результате атаки рф. Среди погибших - двое мужчин. Травмы получил также 16-летний сын одного из погибших. У парня переломы и травматическая ампутация руки. 

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о 2 погибших и 6 пострадавших.

Повреждены офисные здания, склады, припаркованные рядом автомобили и окна в жилом доме.

Юлия Шрамко

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