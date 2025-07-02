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Окупація Луганщини: Україна спростувала заяви колаборанта пасічника, бої тривають

Київ • УНН

 • 705 перегляди

Очільник "лнр" Леонід Пасічник заявив про повну окупацію Луганської області, але українська сторона спростовує це. Бої тривають поблизу Білогорівки, Греківки, Надії та Новоєгорівки, а також у Серебрянському лісі.

Окупація Луганщини: Україна спростувала заяви колаборанта пасічника, бої тривають

Очільник російського терористичного угрупування "лнр" леонід пасічник заявив про нібито повну окупацію Луганської області. Однак українська сторона спростовує заяву топ-колаборанта, передає УНН.

Деталі

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко заявив, що російські війська за минулу добу намагались просунутися поблизу населених пунктів Білогорівка та Греківка. Він додав, що окупанти мали підтримку авіації і атакували зі ствольної артилерії та FPV-дронами.

Генеральний штаб Збройних сил України також повідомляв про бої за Білогорівку 1 липня. Водночас, як повідомили у оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця", Сили оборони за минулу добу відбили атаки росіян у Серебрянському лісі.

Крім того, як зазначає Інститут вивчення війни, російські провладні блогери спростовують заяви пасічника. Там зазначили, що наразі бої йдуть за населені пункти Надія та Новоєгорівка.

За даними OSINT-проекту DeepState, Україна контролює Новоєгорівку, також ЗСУ ведуть бої з окупантами в районі Греківки і в Серебрянському лісі.

Нагадаємо

Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформацію про окупацію росіянами населеного пункту Дачне Дніпропетровської області. Там заявили, що ЗСУ продовжують стримувати натиск російських окупантів, які не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей.

Євген Устименко

Євген Устименко

Війна
Донецька область
Луганська область
Дніпропетровська область
Інститут вивчення війни
Збройні сили України
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