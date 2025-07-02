Оккупация Луганщины: Украина опровергла заявления коллаборанта Пасечника, бои продолжаются
Киев • УНН
Глава "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о полной оккупации Луганской области, но украинская сторона опровергает это. Бои продолжаются вблизи Белогоровки, Грековки, Надежды и Новоегоровки, а также в Серебрянском лесу.
Глава российской террористической группировки "лнр" леонид пасечник заявил о якобы полной оккупации Луганской области. Однако украинская сторона опровергает заявление топ-коллаборанта, передает УНН.
Детали
Начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко заявил, что российские войска за минувшие сутки пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Белогоровка и Грековка. Он добавил, что оккупанты имели поддержку авиации и атаковали из ствольной артиллерии и FPV-дронами.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины также сообщал о боях за Белогоровку 1 июля. В то же время, как сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", Силы обороны за минувшие сутки отбили атаки россиян в Серебрянском лесу.
Кроме того, как отмечает Институт изучения войны, российские провластные блогеры опровергают заявления пасечника. Там отметили, что сейчас бои идут за населенные пункты Надежда и Новоегоровка.
По данным OSINT-проекта DeepState, Украина контролирует Новоегоровку, также ВСУ ведут бои с оккупантами в районе Грековки и в Серебрянском лесу.
Напомним
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг информацию об оккупации россиянами населенного пункта Дачное Днепропетровской области. Там заявили, что ВСУ продолжают сдерживать натиск российских оккупантов, которые не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей.