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ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
09:18 • 587 перегляди
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
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ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб

Київ • УНН

 • 486 перегляди

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські війська продовжують стримувати російських окупантів. Ворог намагається перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей.

ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб

Українські війська продовжують стримувати натиск російських окупантів, які не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей. Про це заявили у Генеральному штабі Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти не мають успіху в досягненні цієї демонстраційної цілі, хоча продовжують здійснювати "м’ясні штурми" силами малих піхотних груп та ДРГ.

Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів

– заявили у Генеральному штабі.

Там додали: під час іншого штурму двом російським військовослужбовцям пощастило більше. Вони залишилися живими та потрапили в полон до бригади морської піхоти ВМС ЗС України, поповнивши обмінний фонд.

Реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України 

– повідомили у Генеральному штабі.

Також там закликали українців довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо

У мережі з’явилась інформація про те, що росіяни, ймовірно, зайшли у населений пункт Дачне Дніпропетровської області.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко спростував інформацію про захоплення села Дачне на Дніпропетровщині.

Євген Устименко

Євген Устименко

Війна
Донецька область
Дніпропетровська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
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