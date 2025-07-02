ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
Київ • УНН
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські війська продовжують стримувати російських окупантів. Ворог намагається перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей.
Українські війська продовжують стримувати натиск російських окупантів, які не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей. Про це заявили у Генеральному штабі Збройних сил України, передає УНН.
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За даними Генштабу ЗСУ, окупанти не мають успіху в досягненні цієї демонстраційної цілі, хоча продовжують здійснювати "м’ясні штурми" силами малих піхотних груп та ДРГ.
Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів
Там додали: під час іншого штурму двом російським військовослужбовцям пощастило більше. Вони залишилися живими та потрапили в полон до бригади морської піхоти ВМС ЗС України, поповнивши обмінний фонд.
Реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України
Також там закликали українців довіряти лише перевіреним джерелам інформації.
Нагадаємо
У мережі з’явилась інформація про те, що росіяни, ймовірно, зайшли у населений пункт Дачне Дніпропетровської області.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко спростував інформацію про захоплення села Дачне на Дніпропетровщині.