Чи є реальна загроза Дніпру: Буданов озвучив відповідь
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Дніпру загрожують лише ракетно-дронові удари, відкидаючи можливість щоденного застосування 400-500 дронів Shahed. Наразі село Дачне залишається під контролем ЗСУ.
Для міста Дніпро, окрім ракетно-дронових ударів, жодної іншої загрози не існує. Про це у коментарі журналістам заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає УНН.
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Як зазначив Буданов, на кордонах Дніпропетровської області, особливо на південному сході, бої йдуть досить давно, тому нічого нового наразі немає.
Відповідаючи на питання, чи можуть росіяни застосовувати щодня від 400 до 500 дронів "Shahed", Буданов заявив, що це нереально. Однак росіяни можуть періодично запускати до 500 ударних БПЛА за один раз, підкреслив начальник ГУР.
Він додав, що наразі росія не так сильно залежить від поставок з Ірану.
Звідти, переважно йдуть тільки компоненти, в основному це порох
Водночас у ЗМІ і Telegram-каналах поширюють інформацію про те, що росіяни, ймовірно, зайшли в перше село в Дніпропетровській області – Дачне. У Генеральному штабі Збройних сил України ситуацію не коментували.
На карті OSINT-порталу DeepState населений пункт Дачне перебуває під контролем ЗСУ, а мінімальна ділянка на краю села в сірій зоні.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що російські окупанти не вийшли на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Про це в ефірі телемарафону розповів майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.