Есть ли реальная угроза Днепру: Буданов озвучил ответ
Киев • УНН
Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Днепру угрожают только ракетно-дроновые удары, отвергая возможность ежедневного применения 400-500 дронов Shahed. На данный момент село Дачное остается под контролем ВСУ.
Для города Днепр, кроме ракетно-дроновых ударов, никакой другой угрозы не существует. Об этом в комментарии журналистам заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает УНН.
Детали
Как отметил Буданов, на границах Днепропетровской области, особенно на юго-востоке, бои идут достаточно давно, поэтому ничего нового пока нет.
Отвечая на вопрос, могут ли россияне применять ежедневно от 400 до 500 дронов "Shahed", Буданов заявил, что это нереально. Однако россияне могут периодически запускать до 500 ударных БПЛА за один раз, подчеркнул начальник ГУР.
Он добавил, что сейчас россия не так сильно зависит от поставок из Ирана.
Оттуда, преимущественно идут только компоненты, в основном это порох
В то же время в СМИ и Telegram-каналах распространяют информацию о том, что россияне, вероятно, зашли в первое село в Днепропетровской области – Дачное. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины ситуацию не комментировали.
На карте OSINT-портала DeepState населенный пункт Дачное находится под контролем ВСУ, а минимальный участок на краю села в серой зоне.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что российские оккупанты не вышли на административные границы Днепропетровской области. Об этом в эфире телемарафона рассказал майор, представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.