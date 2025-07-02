ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб
Киев • УНН
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские войска продолжают сдерживать российских оккупантов. Враг пытается пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей.
Украинские войска продолжают сдерживать натиск российских оккупантов, которые не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты не имеют успеха в достижении этой демонстрационной цели, хотя продолжают осуществлять "мясные штурмы" силами малых пехотных групп и ДРГ.
Несколько дней назад одна из небольших разведывательных групп противника смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное, что на территории Днепропетровской области. Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, однако это была последняя их активность: украинские воины уничтожили оккупантов
Там добавили: во время другого штурма двум российским военнослужащим повезло больше. Они остались живыми и попали в плен к бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины, пополнив обменный фонд.
Реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны Украины
Также там призвали украинцев доверять только проверенным источникам информации.
Напомним
В сети появилась информация о том, что россияне, вероятно, зашли в населенный пункт Дачное Днепропетровской области.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко опроверг информацию о захвате села Дачное на Днепропетровщине.