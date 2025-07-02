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ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб
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ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб
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ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб

Киев • УНН

 • 447 просмотра

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские войска продолжают сдерживать российских оккупантов. Враг пытается пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей.

ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб

Украинские войска продолжают сдерживать натиск российских оккупантов, которые не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты не имеют успеха в достижении этой демонстрационной цели, хотя продолжают осуществлять "мясные штурмы" силами малых пехотных групп и ДРГ.

Несколько дней назад одна из небольших разведывательных групп противника смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное, что на территории Днепропетровской области. Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, однако это была последняя их активность: украинские воины уничтожили оккупантов

– заявили в Генеральном штабе.

Там добавили: во время другого штурма двум российским военнослужащим повезло больше. Они остались живыми и попали в плен к бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины, пополнив обменный фонд.

Реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны Украины 

– сообщили в Генеральном штабе.

Также там призвали украинцев доверять только проверенным источникам информации.

Напомним

В сети появилась информация о том, что россияне, вероятно, зашли в населенный пункт Дачное Днепропетровской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко опроверг информацию о захвате села Дачное на Днепропетровщине.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Война
Донецкая область
Днепропетровская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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