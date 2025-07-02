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ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
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Дачне на Дніпропетровщині залишається під контролем - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 435 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко спростував інформацію про захоплення села Дачне на Дніпропетровщині.

Дачне на Дніпропетровщині залишається під контролем - ЦПД РНБО

Наразі не зафіксовано фактів захоплення населеного пункту Дачне, розташованого на Дніпропетровщині. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Станом на зараз, ніхто не захопив Дачне на Дніпропетровщині

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Дніпру загрожують лише ракетно-дронові удари, відкидаючи можливість щоденного застосування 400-500 дронів Shahed. Наразі село Дачне залишається під контролем ЗСУ.

Як раніше повідомляв речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов російські військові чинять тиск на фронт на Донеччині, намагаючись прорватися до Дніпропетровської області. Проте їхні спроби залишаються безуспішними, бої тривають поблизу адмінкордону.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Рада національної безпеки і оборони України
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