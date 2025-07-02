Дачне на Дніпропетровщині залишається під контролем - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко спростував інформацію про захоплення села Дачне на Дніпропетровщині.
Наразі не зафіксовано фактів захоплення населеного пункту Дачне, розташованого на Дніпропетровщині. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Станом на зараз, ніхто не захопив Дачне на Дніпропетровщині
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Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Дніпру загрожують лише ракетно-дронові удари, відкидаючи можливість щоденного застосування 400-500 дронів Shahed. Наразі село Дачне залишається під контролем ЗСУ.
Як раніше повідомляв речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов російські військові чинять тиск на фронт на Донеччині, намагаючись прорватися до Дніпропетровської області. Проте їхні спроби залишаються безуспішними, бої тривають поблизу адмінкордону.