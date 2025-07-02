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Дачное на Днепропетровщине остается под контролем - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 417 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко опроверг информацию о захвате села Дачное на Днепропетровщине.

Дачное на Днепропетровщине остается под контролем - ЦПД СНБО

В настоящее время не зафиксировано фактов захвата населенного пункта Дачное, расположенного на Днепропетровщине. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале, передает УНН.

По состоянию на сейчас, никто не захватил Дачное на Днепропетровщине

- говорится в сообщении.

Дополнение

Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Днепру угрожают лишь ракетно-дроновые удары, отбрасывая возможность ежедневного применения 400-500 дронов Shahed. Сейчас село Дачное остается под контролем ВСУ.

Как ранее сообщал представитель ОСуВ "Хортица" Виктор Трегубов, российские военные оказывают давление на фронт в Донецкой области, пытаясь прорваться в Днепропетровскую область. Однако их попытки остаются безуспешными, бои продолжаются вблизи админграницы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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