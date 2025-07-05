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Сирський відвідав Південно-Слобожанський напрямок: наголосив на увазі до ділянок фронту, де є загроза наступальних дій рф

Київ • УНН

 • 181 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський два дні працював на Харківщині, де обговорив посилення оборони. На Південно-Слобожанському напрямку минулого тижня відбито понад 60 ворожих штурмів.

Сирський відвідав Південно-Слобожанський напрямок: наголосив на увазі до ділянок фронту, де є загроза наступальних дій рф

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Південно-Слобожанський напрямок на Харківщині, вказавши, що не залишає поза увагою жодного відтинку фронту, де є загроза нових ворожих наступальних дій, про що написав у соцмережах у суботу, пише УНН.

Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника. Присвятив два дні роботі в підрозділах на Харківщині

- написав Сирський.

З його слів, працював разом із командувачем Об’єднаних сил - командувачем ОСУВ "Хортиця" генерал-майором Михайлом Драпатим.

Тут, на Південно-Слобожанському напрямку, наші воїни протягом минулого тижня відбивали загалом понад 60 ворожих штурмів. Близько десятка боїв точаться щодня й надалі

- зазначив Сирський.

"На місці в деталях вивчив оперативну ситуацію. Обговорив із командуванням підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України шляхи посилення стійкості оборони. З’ясував першочергові потреби та запити наших військових. Віддав вказівки для вирішення проблемних питань", - вказав Головком.

Сирський зауважив, що "росіяни намагаються тиснути кількістю, однак ми маємо бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників".

Понад 180 штурмів за добу: противник активно наступає на всіх напрямках05.07.25, 09:03 • 1067 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Харківська область
Національна гвардія України
Збройні сили України
Олександр Сирський
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