Сырский посетил Южно-Слобожанское направление: акцентировал внимание на участках фронта, где есть угроза наступательных действий РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Южно-Слобожанское направление на Харьковщине, указав, что не оставляет без внимания ни одного участка фронта, где есть угроза новых вражеских наступательных действий, о чем написал в соцсетях в субботу, пишет УНН.

Не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в частности на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника. Посвятил два дня работе в подразделениях на Харьковщине - написал Сырский.

По его словам, работал вместе с командующим Объединенных сил - командующим ОСУВ "Хортица" генерал-майором Михаилом Драпатым.

Здесь, на Южно-Слобожанском направлении, наши воины в течение прошлой недели отражали в общей сложности более 60 вражеских штурмов. Около десятка боев продолжаются ежедневно и в дальнейшем - отметил Сырский.

"На месте в деталях изучил оперативную ситуацию. Обсудил с командованием подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины пути усиления устойчивости обороны. Выяснил первоочередные потребности и запросы наших военных. Отдал указания для решения проблемных вопросов", - указал Главком.

Сырский отметил, что "россияне пытаются давить количеством, однако мы должны быть наготове, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков".