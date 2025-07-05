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Сырский посетил Южно-Слобожанское направление: акцентировал внимание на участках фронта, где есть угроза наступательных действий РФ

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский два дня работал на Харьковщине, где обсудил усиление обороны. На Южно-Слобожанском направлении на прошлой неделе отбито более 60 вражеских штурмов.

Сырский посетил Южно-Слобожанское направление: акцентировал внимание на участках фронта, где есть угроза наступательных действий РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Южно-Слобожанское направление на Харьковщине, указав, что не оставляет без внимания ни одного участка фронта, где есть угроза новых вражеских наступательных действий, о чем написал в соцсетях в субботу, пишет УНН.

Не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в частности на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника. Посвятил два дня работе в подразделениях на Харьковщине

- написал Сырский.

По его словам, работал вместе с командующим Объединенных сил - командующим ОСУВ "Хортица" генерал-майором Михаилом Драпатым.

Здесь, на Южно-Слобожанском направлении, наши воины в течение прошлой недели отражали в общей сложности более 60 вражеских штурмов. Около десятка боев продолжаются ежедневно и в дальнейшем

- отметил Сырский.

"На месте в деталях изучил оперативную ситуацию. Обсудил с командованием подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины пути усиления устойчивости обороны. Выяснил первоочередные потребности и запросы наших военных. Отдал указания для решения проблемных вопросов", - указал Главком.

Сырский отметил, что "россияне пытаются давить количеством, однако мы должны быть наготове, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Харьковская область
Национальная гвардия Украины
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
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