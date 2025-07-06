РФ активно проводит наступательную кампанию на Харьковщине: какая ситуация в Волчанске и Меловом
Киев • УНН
Российские войска активно проводят летнюю наступательную кампанию на Харьковщине, усилив штурмовые действия в Волчанске и Меловом. Враг пытается расширить правобережный плацдарм через реку Оскол, но Силы обороны блокируют его продвижение.
российские оккупанты активно проводят летнюю наступательную кампанию на Харьковщине. В Волчанске противник стал более активным. Проводил ударно-штурмовые действия, как в жилой застройке, так и на окраинах.
Об этом заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Федоренко прокомментировал, возможны ли новые наступления россиян на Харьковщине, и есть ли у россиян продвижение.
Противник активно проводит летнюю наступательную кампанию. Там нужно разбираться по отрезкам, потому что обобщенно можно сказать проводит наступательную кампанию летнюю активно
Федоренко рассказал о ситуации на Харьковщине по отрезкам.
Район населенного пункта Кругляковка. На текущий момент противник блокирован, не может расширяться ни до Загрызова с тем темпом, которым желает, ни до Купянска левобережного через Кошаровку…Двигаемся дальше к более сложной ситуации, которая сложилась возле населенного пункта Кондрашовка, Голубовка соответственно до самой Двуречной. Противник прет через реку Оскол как только может, переправляется на лодках, плотах, вплавь, как угодно
Он пояснил, что у россиян стоит задача максимально расширить правобережный плацдарм.
Чем шире они расширят правобережный плацдарм, тем меньше возможностей у Сил обороны контролировать реку Оскол, в частности за счет проведения воздушной разведки, как следствие противник думает, что получит возможность навести штатные понтонные переправы. В этих направлениях идут активные штурмовые действия от противника. Силы обороны блокируют, то есть стремительного продвижения у врага нет
Также он рассказал о ситуации в направлении Волчанска.
Населенный пункт Меловое на линии государственной границы с РФ. Противник накопился, перешел линию государственной границы, "щупает" на прочность Силы обороны, сейчас ведутся стабилизационные действия. Волчанск. Противник стал более активным. Проводил ударно-штурмовые действия, как в жилой застройке, так и на окраинах города, посадках, лесопосадках. Врага на текущий момент удается блокировать, на некоторых отрезках удерживать, а где-то проводить стабилизационные действия для того, чтобы он не имел возможности стремительного продвижения
Дополнение
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 5 июля сообщил, что на Харьковщине есть угроза новых вражеских наступательных действий.
Аналитики проекта DeepState на днях сообщали, что враг оккупировал Меловое, Строевку, а также продвинулся возле Тополей, Федоровки и в Поддубном.