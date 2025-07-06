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РФ активно проводит наступательную кампанию на Харьковщине: какая ситуация в Волчанске и Меловом

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Российские войска активно проводят летнюю наступательную кампанию на Харьковщине, усилив штурмовые действия в Волчанске и Меловом. Враг пытается расширить правобережный плацдарм через реку Оскол, но Силы обороны блокируют его продвижение.

РФ активно проводит наступательную кампанию на Харьковщине: какая ситуация в Волчанске и Меловом

российские оккупанты активно проводят летнюю наступательную кампанию на Харьковщине. В Волчанске противник стал более активным. Проводил ударно-штурмовые действия, как в жилой застройке, так и на окраинах.

Об этом заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Федоренко прокомментировал, возможны ли новые наступления россиян на Харьковщине, и есть ли у россиян продвижение. 

Противник активно проводит летнюю наступательную кампанию. Там нужно разбираться по отрезкам, потому что обобщенно можно сказать проводит наступательную кампанию летнюю активно

- сказал Федоренко.

Федоренко рассказал о ситуации на Харьковщине по отрезкам. 

Район населенного пункта Кругляковка. На текущий момент противник блокирован, не может расширяться ни до Загрызова с тем темпом, которым желает, ни до Купянска левобережного через Кошаровку…Двигаемся дальше к более сложной ситуации, которая сложилась возле населенного пункта Кондрашовка, Голубовка соответственно до самой Двуречной. Противник прет через реку Оскол как только может, переправляется на лодках, плотах, вплавь, как угодно

- рассказал Федоренко.

Он пояснил, что у россиян стоит задача максимально расширить правобережный плацдарм.

Чем шире они расширят правобережный плацдарм, тем меньше возможностей у Сил обороны контролировать реку Оскол, в частности за счет проведения воздушной разведки, как следствие противник думает, что получит возможность навести штатные понтонные переправы. В этих направлениях идут активные штурмовые действия от противника. Силы обороны блокируют, то есть стремительного продвижения у врага нет

- сказал Федоренко.

Также он рассказал о ситуации в направлении Волчанска.

Населенный пункт Меловое на линии государственной границы с РФ. Противник накопился, перешел линию государственной границы, "щупает" на прочность Силы обороны, сейчас ведутся стабилизационные действия. Волчанск. Противник стал более активным. Проводил ударно-штурмовые действия, как в жилой застройке, так и на окраинах города, посадках, лесопосадках. Врага на текущий момент удается блокировать, на некоторых отрезках удерживать, а где-то проводить стабилизационные действия для того, чтобы он не имел возможности стремительного продвижения

- рассказал Федоренко.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 5 июля сообщил, что на Харьковщине есть угроза новых вражеских наступательных действий.

Аналитики проекта DeepState на днях сообщали, что враг оккупировал Меловое, Строевку, а также продвинулся возле Тополей, Федоровки и в Поддубном.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
Волчанск
Харьковская область
Александр Сырский
Купянск
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