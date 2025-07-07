Обстрел Харькова 7 июля: восемь пострадавших, среди них дети

Утром 7 июля оккупационные российские войска атаковали Харьков ударными дронами, в многоэтажке возник пожар. Предварительно пострадали 8 человек, из них 2 ребенка. Об этом информирует УНН со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олега Синегубова, мэра города Игоря Терехова.

Два последних прилета - в Слободском районе. В Шевченковском предварительно есть попадание в многоэтажку. Горит один из этажей жилого дома - написал Терехов в своем Telegram-канале в 05:51

"В результате обстрела есть возгорание на 9 этаже", - уточнил Синегубов.

В Шевченковском районе четверо пострадавших, из них двое детей. В Слободском районе - двое раненых. В Слободском районе удары пришлись один в район жилой застройки, во втором случае целились по гражданскому объекту - говорится в сообщении Терехова.

По словам главы Харьковской ОГА, в Слободском районе Харькова в результате вражеской атаки пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены гражданские объекты, здание детского сада.

"Общее количество раненых в результате утренней вражеской атаки на Харьков возросло до восьми человек" - сообщил Синегубов в 06:22.

Напомним

В понедельник, 7 июля россия атаковала беспилотниками Харьков. В городе прозвучало 4 взрыва.