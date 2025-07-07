Атака Харкова: кількість постраждалих зросла до 23 осіб

Станом на 07:33 кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки БпЛА на Харків ще збільшилась і сягнула 23, троє з них діти. До лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Про це повідомив начальник Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов, передає УНН.

23 постраждалі станом на зараз, серед них 3 – діти. У Шевченківському районі – 15 постраждалих. У Слобідському – 8 постраждалих - йдеться у дописі.

За словами чиновника, усім надається медична допомога. На місці працюють підрозділи ДСНС.

На цей час до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину - написав Синєгубов о 07:38.

"Стан – середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу", - додав він.

Нагадаємо

Вранці 7 липня російські війська атакували Харків ударними дронами, спричинивши пожежу в багатоповерхівці. Пошкоджено цивільні обʼєкти, будівлю дитячого садочка.