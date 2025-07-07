Атака Харкова: кількість постраждалих зросла до 23 осіб
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки БпЛА на Харків кількість постраждалих зросла до 23 осіб, серед них троє дітей. До лікарень доправлено трьох постраждалих, включаючи одну дитину, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.
Станом на 07:33 кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки БпЛА на Харків ще збільшилась і сягнула 23, троє з них діти. До лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Про це повідомив начальник Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов, передає УНН.
23 постраждалі станом на зараз, серед них 3 – діти. У Шевченківському районі – 15 постраждалих. У Слобідському – 8 постраждалих
За словами чиновника, усім надається медична допомога. На місці працюють підрозділи ДСНС.
На цей час до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину
"Стан – середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу", - додав він.
Нагадаємо
Вранці 7 липня російські війська атакували Харків ударними дронами, спричинивши пожежу в багатоповерхівці. Пошкоджено цивільні обʼєкти, будівлю дитячого садочка.