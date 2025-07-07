Харьков под ударом вражеских "шахедов": прозвучало уже 4 взрыва

Харьков подвергся атаке российских войск дронами, известно о четырех взрывах, о пострадавших информации нет, сообщили в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

В небе над Харьковом зафиксированы вражеские БпЛА. (...) В некоторых районах Харькова были слышны взрывы. (...) По предварительным данным, враг атаковал Холодногорский район Харькова. На эту минуту - без пострадавших - написал Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что "Харьков снова атакуют вражеские дроны - над городом "шахеды"" и о нескольких взрывах в городе.

"Три прилета ориентировочно в Холодногорском районе", - указал он, а затем добавил: "Четвертый взрыв в Харькове".

"По предварительной информации, прилеты в жилых массивах города", - написал Терехов.

По словам Синегубова, угроза ударных БпЛА для города сохраняется.

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