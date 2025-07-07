Атака рф дронами на Харьков: произошел пожар, сообщается о пострадавших
Киев • УНН
В результате утренней атаки российских дронов на Харьков есть пострадавшие, в том числе тяжело раненая женщина. В Холодногорском районе горит дом.
В Харькове в результате утренней атаки рф дронами, предварительно, есть пострадавшие, сообщил в понедельник мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
По предварительной информации, в результате шести последних прилетов по Харькову есть пострадавшие
"Есть предварительная информация о тяжело раненой женщине", - указал мэр города.
По его словам, в частном секторе Холодногорского района горит дом.
Напомним
Харьков утром снова подвергся атаке российских войск дронами.
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