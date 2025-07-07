Атака рф дронами на Харьков: произошел пожар, сообщается о пострадавших

В Харькове в результате утренней атаки рф дронами, предварительно, есть пострадавшие, сообщил в понедельник мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

По предварительной информации, в результате шести последних прилетов по Харькову есть пострадавшие - написал Терехов.

"Есть предварительная информация о тяжело раненой женщине", - указал мэр города.

По его словам, в частном секторе Холодногорского района горит дом.

Напомним

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