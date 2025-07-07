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11 пострадавших, человек может быть под завалами после последней атаки рф на Харьков

Киев • УНН

 • 553 просмотра

В результате последней атаки рф на Харьков дронами известно об 11 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии. Зафиксировано 6 попаданий в Холодногорском районе, есть разрушения гражданских зданий и пожары.

11 пострадавших, человек может быть под завалами после последней атаки рф на Харьков

В результате последней атаки рф на Харьков дронами известно об 11 пострадавших, под завалами может быть человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Число пострадавших в результате последней атаки по Харькову растет. На данный момент известно об 11 раненых. Медики оперативно оказывают всем помощь

- написал Синегубов.

По его словам, среди пострадавших по меньшей мере 2 - в тяжелом состоянии.

"Предварительно, под завалами одного из зданий находится человек. Идет спасательная операция. Все экстренные службы на месте", - указал глава ОВА.

По его данным, во время последней вражеской атаки по Харькову зафиксировано 6 попаданий. Все - в Холодногорском районе. Известно о повреждениях и возгораниях гражданских зданий.

По словам мэра Харькова, в результате последнего обстрела города зафиксированы разрушения жилых домов, хозяйственных построек, транспортной инфраструктуры, горят авто.

"Есть подтвержденная информация о прямом попадании вражеского боевого дрона в двухэтажное жилое здание. На месте удара пожар", - написал Терехов.

Атака рф дронами на Харьков: произошел пожар, сообщается о пострадавших07.07.25, 10:42 • 622 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
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