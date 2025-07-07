11 пострадавших, человек может быть под завалами после последней атаки рф на Харьков

В результате последней атаки рф на Харьков дронами известно об 11 пострадавших, под завалами может быть человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Число пострадавших в результате последней атаки по Харькову растет. На данный момент известно об 11 раненых. Медики оперативно оказывают всем помощь - написал Синегубов.

По его словам, среди пострадавших по меньшей мере 2 - в тяжелом состоянии.

"Предварительно, под завалами одного из зданий находится человек. Идет спасательная операция. Все экстренные службы на месте", - указал глава ОВА.

По его данным, во время последней вражеской атаки по Харькову зафиксировано 6 попаданий. Все - в Холодногорском районе. Известно о повреждениях и возгораниях гражданских зданий.

По словам мэра Харькова, в результате последнего обстрела города зафиксированы разрушения жилых домов, хозяйственных построек, транспортной инфраструктуры, горят авто.

"Есть подтвержденная информация о прямом попадании вражеского боевого дрона в двухэтажное жилое здание. На месте удара пожар", - написал Терехов.

Атака рф дронами на Харьков: произошел пожар, сообщается о пострадавших