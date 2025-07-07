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Атака рф дронами на Запоріжжя: відомо про 10 постраждалих

Київ • УНН

 • 207 перегляди

Внаслідок атаки російських дронів на Запоріжжя попередньо відомо про щонайменше десятьох постраждалих. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що атака триває, закликаючи людей залишатися в безпечних місцях.

Атака рф дронами на Запоріжжя: відомо про 10 постраждалих

Внаслідок атаки російських військ дронами на Запоріжжя відомо про 10 постраждалих, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя

- написав Федоров.

З його слів, атака продовжується. Він закликав людей перебувати в безпечних місцях.

Ворог атакує Запоріжжя дронами: є руйнування та поранені07.07.25, 10:25 • 505 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Запоріжжя
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