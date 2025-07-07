Атака рф дронами на Запоріжжя: відомо про 10 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських дронів на Запоріжжя попередньо відомо про щонайменше десятьох постраждалих. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що атака триває, закликаючи людей залишатися в безпечних місцях.
Внаслідок атаки російських військ дронами на Запоріжжя відомо про 10 постраждалих, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя
З його слів, атака продовжується. Він закликав людей перебувати в безпечних місцях.
Ворог атакує Запоріжжя дронами: є руйнування та поранені07.07.25, 10:25 • 505 переглядiв