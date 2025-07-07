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Атака РФ дронами на Запорожье: известно о 10 пострадавших

Киев • УНН

 • 205 просмотра

В результате атаки российских дронов на Запорожье предварительно известно о по меньшей мере десяти пострадавших. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что атака продолжается, призывая людей оставаться в безопасных местах.

Атака РФ дронами на Запорожье: известно о 10 пострадавших

В результате атаки российских войск дронами на Запорожье известно о 10 пострадавших, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Предварительно, по меньшей мере десять человек пострадали в результате атаки вражеских БПЛА на Запорожье

- написал Федоров.

По его словам, атака продолжается. Он призвал людей находиться в безопасных местах.

Враг атакует Запорожье дронами: есть разрушения и раненые07.07.25, 10:25 • 505 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Запорожье
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