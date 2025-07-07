Атака РФ дронами на Запорожье: известно о 10 пострадавших

В результате атаки российских войск дронами на Запорожье известно о 10 пострадавших, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Предварительно, по меньшей мере десять человек пострадали в результате атаки вражеских БПЛА на Запорожье - написал Федоров.

По его словам, атака продолжается. Он призвал людей находиться в безопасных местах.

Враг атакует Запорожье дронами: есть разрушения и раненые