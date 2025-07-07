Враг атакует Запорожье дронами: есть разрушения и раненые
Киев • УНН
Запорожье подверглось массированной атаке российскими беспилотниками, что привело к разрушениям и, по предварительным данным, ранениям. Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях из-за продолжающейся опасности.
Запорожье подверглось массированной атаке РФ беспилотниками, что привело к разрушениям, предварительно, есть раненые, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Враг атакует Запорожье БпЛА. Предварительно есть разрушения и раненые. До отбоя будьте в безопасности!
Перед этим он сообщил о повторных взрывах в Запорожской области.
Секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко указала, что "россияне массированно атакуют беспилотниками Запорожье". "Призываю всех находиться в безопасных местах. Не находитесь на улицах! Шахеды еще летят - опасность не миновала", - написала она.
Взрывы прогремели в Запорожье на фоне угрозы вражеских дронов07.07.25, 10:10 • 523 просмотра