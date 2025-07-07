Взрывы прогремели в Запорожье на фоне угрозы вражеских дронов

В Запорожской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах - написал Федоров.

Перед этим он сообщил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области и работе ПВО в регионе.

"Запорожье - БпЛА в направлении города!" - предупреждали в ВС ВСУ.

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