Взрывы прогремели в Запорожье на фоне угрозы вражеских дронов
Киев • УНН
В Запорожской области зафиксированы взрывы на фоне воздушной тревоги. Глава ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе ударных беспилотников и работе ПВО.
В Запорожской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах
Перед этим он сообщил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области и работе ПВО в регионе.
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