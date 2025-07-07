РФ атаковала Украину 4 зенитными ракетами и 101 беспилотником: 75 дронов обезврежены
Киев • УНН
В ночь на 7 июля Россия запустила 4 ракеты С-300/400 и 101 дрон по Украине. Противовоздушная оборона обезвредила 75 беспилотников, но зафиксированы попадания в 7 местах.
Россия ночью запустила по Украине 4 ракеты С-300/400 и 101 дрон, 75 беспилотников обезврежены, но есть попадания в 7 местах, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 июля враг атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской обл. и 101-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.
По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 58 - сбито огневыми средствами поражения, 17 - локационно потеряно/подавлено РЭБ
"Зафиксированы попадания ударных БпЛА противника в 10 локациях, а также падение сбитых - на 7 локациях", - говорится в сообщении.
В Харькове уже 27 пострадавших от утренней атаки рф: показали последствия07.07.25, 08:19 • 5779 просмотров