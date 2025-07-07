рф атакувала Україну 4 зенітними ракетами та 101 безпілотником: 75 дронів знешкоджено

росія вночі запустила по Україні 4 ракети С-300/400 та 101 дрон, 75 безпілотників знешкоджено, але є влучання у 7 місцях, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 7 липня ворог атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл. та 101-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму.

Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 58 - збито вогневими засобами ураження, 17 - локаційно втрачено/подавлено РЕБ - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 10 локаціях, а також падіння збитих - на 7 локаціях", - ідеться у повідомленні.

У Харкові вже 27 постраждалих від ранкової атаки рф: показали наслідки