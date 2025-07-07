рф атакувала Україну 4 зенітними ракетами та 101 безпілотником: 75 дронів знешкоджено
Київ • УНН
У ніч на 7 липня Росія запустила 4 ракети С-300/400 та 101 дрон по Україні. Протиповітряна оборона знешкодила 75 безпілотників, але зафіксовано влучання у 7 місцях.
росія вночі запустила по Україні 4 ракети С-300/400 та 101 дрон, 75 безпілотників знешкоджено, але є влучання у 7 місцях, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 7 липня ворог атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл. та 101-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму.
Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 58 - збито вогневими засобами ураження, 17 - локаційно втрачено/подавлено РЕБ
"Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 10 локаціях, а також падіння збитих - на 7 локаціях", - ідеться у повідомленні.
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