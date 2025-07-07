Вибухи пролунали на Запоріжжі на тлі загрози ворожих дронів
Київ • УНН
У Запорізькій області зафіксовано вибухи на тлі повітряної тривоги. Голова ОВА Іван Федоров повідомив про загрозу ударних безпілотників та роботу ППО.
У Запорізькій області пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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Перед цим він повідомив про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області і роботу ППО у регіоні.
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