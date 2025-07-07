Вибухи пролунали на Запоріжжі на тлі загрози ворожих дронів

У Запорізькій області пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях - написав Федоров.

Перед цим він повідомив про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області і роботу ППО у регіоні.

"Запоріжжя - БпЛА у напрямку міста!" - попереджали у ПС ЗСУ.

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