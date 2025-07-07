Ворог атакує Запоріжжя дронами: є руйнування та поранені

Запоріжжя зазнало масованої атаки рф безпілотниками, що призвело до руйнувань, попередньо, є поранені, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Ворог атакує Запоріжжя БпЛА. Попередньо є руйнування та поранені. До відбою будьте у безпеці! - написав Федоров.

Перед цим він повідомив про повторні вибухи у Запорізькій області.

Секретар Запорізької міськради Регіна Харченко вказала, що "росіяни масовано атакують безпілотниками Запоріжжя". "Закликаю всіх знаходитись у безпечних місцях. Не перебувайте на вулицях! Шахеди ще летять - небезпека не минула", - написала вона.

Вибухи пролунали на Запоріжжі на тлі загрози ворожих дронів