Ворог атакує Запоріжжя дронами: є руйнування та поранені
Київ • УНН
Запоріжжя зазнало масованої атаки російськими безпілотниками, що спричинило руйнування та, за попередніми даними, поранення. Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях через триваючу небезпеку.
Запоріжжя зазнало масованої атаки рф безпілотниками, що призвело до руйнувань, попередньо, є поранені, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Ворог атакує Запоріжжя БпЛА. Попередньо є руйнування та поранені. До відбою будьте у безпеці!
Перед цим він повідомив про повторні вибухи у Запорізькій області.
Секретар Запорізької міськради Регіна Харченко вказала, що "росіяни масовано атакують безпілотниками Запоріжжя". "Закликаю всіх знаходитись у безпечних місцях. Не перебувайте на вулицях! Шахеди ще летять - небезпека не минула", - написала вона.
Вибухи пролунали на Запоріжжі на тлі загрози ворожих дронів07.07.25, 10:10 • 547 переглядiв