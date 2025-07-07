Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска

Российские войска сегодня атаковали Харьков и Запорожье, попав в Харьковский областной ТЦК и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК, есть раненые, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Сегодня, 7 июля враг нанес воздушные удары БпЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП - сообщили в Сухопутных войсках.

"Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП - ранены 3 человека", - говорится в сообщении.

11 пострадавших, человек может быть под завалами после последней атаки рф на Харьков

На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

Атака РФ дронами на Запорожье: известно о 10 пострадавших