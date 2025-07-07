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Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
08:27 • 522 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
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Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска

Киев • УНН

 • 489 просмотра

7 июля российские войска атаковали Харьков и Запорожье БпЛА. В результате ударов повреждено здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также территорию вблизи Запорожского областного ТЦК и СП. Предварительно, ранен один военнослужащий в Запорожье и еще трое человек в Харькове.

Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска

Российские войска сегодня атаковали Харьков и Запорожье, попав в Харьковский областной ТЦК и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК, есть раненые, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Сегодня, 7 июля враг нанес воздушные удары БпЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП

- сообщили в Сухопутных войсках.

"Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП - ранены 3 человека", - говорится в сообщении.

11 пострадавших, человек может быть под завалами после последней атаки рф на Харьков07.07.25, 11:16 • 601 просмотр

На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

Атака РФ дронами на Запорожье: известно о 10 пострадавших07.07.25, 10:35 • 582 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Вооруженные силы Украины
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