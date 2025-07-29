Иждивенцы погибших военных получат помощь от государства: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о денежной помощи для иждивенцев погибших военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины, передает УНН.

Детали

Законопроект 4498-IX уточняет, что к членам семей погибших или умерших военнослужащих относятся также иждивенцы, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца.

Речь идет о лицах, определенных Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Цель Закона - обеспечить более справедливый подход к предоставлению социальных гарантий для семей, потерявших своих родных.

Новые положения закона предусматривают выплаты в следующих случаях:

гибель или смерть военнослужащих в плену;

установление инвалидности;

частичная утрата трудоспособности без признания инвалидности.

Напомним

Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Документы возвращены с подписью от Президента 25 июля 2025 года.