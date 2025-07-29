Иждивенцы погибших военных получат помощь от государства: Зеленский подписал закон
Киев • УНН
Президент подписал Закон 4498-IX, который расширяет круг членов семей погибших военнослужащих, имеющих право на денежную помощь, включая иждивенцев. Закон обеспечивает выплаты в случаях гибели в плену, инвалидности или частичной потери трудоспособности.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о денежной помощи для иждивенцев погибших военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины, передает УНН.
Детали
Законопроект 4498-IX уточняет, что к членам семей погибших или умерших военнослужащих относятся также иждивенцы, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца.
Речь идет о лицах, определенных Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Цель Закона - обеспечить более справедливый подход к предоставлению социальных гарантий для семей, потерявших своих родных.
Новые положения закона предусматривают выплаты в следующих случаях:
- гибель или смерть военнослужащих в плену;
- установление инвалидности;
- частичная утрата трудоспособности без признания
инвалидности.
Напомним
Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Документы возвращены с подписью от Президента 25 июля 2025 года.