Травмы и заболевания, полученные в плену, приравняли к боевым - Минобороны

Ранения, контузии и травмы, полученные военными во время пребывания в плену, официально приравниваются к боевым. Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Военнослужащие, которые были в плену, получат больше прав и социальной защиты. Отмечается, что соответствующий документ уже подписан.

По словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, до этого времени ранения или заболевания, полученные в плену, не признавались связанными с защитой Родины. Из-за этого защитники были лишены возможности получить статус участника боевых действий или статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Отныне ранения, травмы, контузии и заболевания, приобретенные в плену, приравниваются к боевым.

Это решение гарантирует военным:

надлежащую социальную защиту;

право на все предусмотренные льготы и компенсации;

бесплатное лечение и реабилитацию.

Государство будет защищать каждого нашего военного не только на поле боя, но и после возвращения домой - подчеркнул Денис Шмыгаль.

"Важно, чтобы наши защитники получали лучший уход и поддержку, достойную их героизма. Государство и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы это им обеспечить", – подчеркнул Министр обороны.

Напомним

Президент Зеленский сообщил о подготовке законопроекта для защиты и восстановления украинских бойцов после плена. Помощь будет касаться болезней, приобретенных в плену, и будет приравнена к помощи за болезни, полученные во время службы.

Кабинет министров Украины принял постановление, которое совершенствует лечение, реабилитацию и адаптацию освобожденных из российского плена. Документ предусматривает более четкие требования к медосмотру и расширение сети учреждений восстановления.

