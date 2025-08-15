Травмы и заболевания, полученные в плену, приравняли к боевым - Минобороны
Киев • УНН
Министерство обороны Украины приравняло ранения, контузии и травмы, полученные военными в плену, к боевым. Это обеспечит им социальную защиту, льготы, компенсации и бесплатное лечение.
Ранения, контузии и травмы, полученные военными во время пребывания в плену, официально приравниваются к боевым. Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Военнослужащие, которые были в плену, получат больше прав и социальной защиты. Отмечается, что соответствующий документ уже подписан.
По словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, до этого времени ранения или заболевания, полученные в плену, не признавались связанными с защитой Родины. Из-за этого защитники были лишены возможности получить статус участника боевых действий или статус лица с инвалидностью вследствие войны.
Отныне ранения, травмы, контузии и заболевания, приобретенные в плену, приравниваются к боевым.
Это решение гарантирует военным:
- надлежащую социальную защиту;
- право на все предусмотренные льготы и компенсации;
- бесплатное лечение и реабилитацию.
Государство будет защищать каждого нашего военного не только на поле боя, но и после возвращения домой
"Важно, чтобы наши защитники получали лучший уход и поддержку, достойную их героизма. Государство и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы это им обеспечить", – подчеркнул Министр обороны.
Напомним
Президент Зеленский сообщил о подготовке законопроекта для защиты и восстановления украинских бойцов после плена. Помощь будет касаться болезней, приобретенных в плену, и будет приравнена к помощи за болезни, полученные во время службы.
Кабинет министров Украины принял постановление, которое совершенствует лечение, реабилитацию и адаптацию освобожденных из российского плена. Документ предусматривает более четкие требования к медосмотру и расширение сети учреждений восстановления.
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечением05.08.25, 14:15 • 169138 просмотров