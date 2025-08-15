$41.510.09
Травмы и заболевания, полученные в плену, приравняли к боевым - Минобороны

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Министерство обороны Украины приравняло ранения, контузии и травмы, полученные военными в плену, к боевым. Это обеспечит им социальную защиту, льготы, компенсации и бесплатное лечение.

Травмы и заболевания, полученные в плену, приравняли к боевым - Минобороны

Ранения, контузии и травмы, полученные военными во время пребывания в плену, официально приравниваются к боевым. Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Военнослужащие, которые были в плену, получат больше прав и социальной защиты. Отмечается, что соответствующий документ уже подписан.

По словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, до этого времени ранения или заболевания, полученные в плену, не признавались связанными с защитой Родины. Из-за этого защитники были лишены возможности получить статус участника боевых действий или статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Отныне ранения, травмы, контузии и заболевания, приобретенные в плену, приравниваются к боевым.

Это решение гарантирует военным:

  • надлежащую социальную защиту;
    • право на все предусмотренные льготы и компенсации;
      • бесплатное лечение и реабилитацию.

        Государство будет защищать каждого нашего военного не только на поле боя, но и после возвращения домой

        - подчеркнул Денис Шмыгаль.

        "Важно, чтобы наши защитники получали лучший уход и поддержку, достойную их героизма. Государство и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы это им обеспечить", – подчеркнул Министр обороны.

        Напомним

        Президент Зеленский сообщил о подготовке законопроекта для защиты и восстановления украинских бойцов после плена. Помощь будет касаться болезней, приобретенных в плену, и будет приравнена к помощи за болезни, полученные во время службы.

        Кабинет министров Украины принял постановление, которое совершенствует лечение, реабилитацию и адаптацию освобожденных из российского плена. Документ предусматривает более четкие требования к медосмотру и расширение сети учреждений восстановления.

