Уряд ухвалив постанову, яка вдосконалює механізми підтримки колишніх військовополонених
Київ • УНН
Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що вдосконалює лікування, реабілітацію та адаптацію звільнених з російського полону. Документ передбачає чіткіші вимоги до медогляду та розширення мережі закладів відновлення.
Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає механізми вдосконалення лікування, реабілітації та адаптації для українських захисників, який звільнили з російського полону. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Деталі
Вдосконалюємо лікування, реабілітацію та адаптацію звільнених з російського полону українців – військових та цивільних. Сьогодні Уряд за поданням Міністерства оборони ухвалив відповідну постанову
Міністр повідомив, ухвалена постанова містить наступні пункти:
- визначено більш чіткі вимоги до медогляду колишніх полонених. Їх хавдання – визначити стан здоров’я людини щоб забезпечити максимально ефективне лікування;
- забезпечення комплексу лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів, які допоможуть повернути людину до повноцінного життя;
- передбачається розширення мережі закладів відновлення за рахунок центрів реінтеграції Міноборони, МВС, СБУ, Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки та інших установ;
- посилюється соціально-адміністративна складова відновлення. Людям обов’язково допомагатимуть в оформленні внутрішніх та закордонних паспортів безпосередньо в тих закладах, де вони лікуються.
Також на рівні міністерства готуються відповідні зміни до наказів щодо прирівнювання травм, отриманих захисниками в полоні, до травм, отриманих на полі бою.
Забезпечимо усім, хто пережив жахи російського полону, увагу та індивідуальний підхід. Цінуємо кожну людину, бережемо її життя та здоров’я
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку законопроєкту для захисту та відновлення українських бійців після полону. Допомога стосуватиметься хвороб, набутих у полоні, та буде прирівняна до допомоги за хвороби, отримані під час служби.