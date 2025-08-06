Правительство приняло постановление, которое совершенствует механизмы поддержки бывших военнопленных

$41.680.11
48.090.26
ukenru
Эксклюзив
10:11 • 546 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
Эксклюзив
09:59 • 2544 просмотра
Избирательное правосудие: как закрыли дело главного юриста НБУ Александра Зимы
Эксклюзив
08:44 • 11383 просмотра
Массовое отравление в лагере на Львовщине: в больнице уже 41 человек, среди них - 39 детей
07:56 • 20917 просмотра
Правительство назначило Цивинского директором БЭБ - Свириденко
06:38 • 19874 просмотра
год назад началась курская операция Сил обороны: Сырский назвал потери рф
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 93535 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
5 августа, 12:15 • 149200 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto
Эксклюзив
5 августа, 10:48 • 87352 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
5 августа, 10:24 • 164547 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
5 августа, 10:08 • 67598 просмотра
Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны БританииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
53%
751мм
Популярные новости
Оккупанты имитируют туристический сезон на оккупированных территориях - ЦНС6 августа, 00:56 • 24887 просмотра
Полная оккупация Израилем Сектора Газа: в ООН сделали заявление6 августа, 02:24 • 22623 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в москву05:16 • 18174 просмотра
Рэпер Дидди обратился к Трампу за помилованием - СМИ05:58 • 20002 просмотра
Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит присоединяется к «Звездным войнам» — СМИ07:07 • 15841 просмотра
публикации
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
Эксклюзив
10:11 • 654 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 93589 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto5 августа, 12:15 • 149240 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине5 августа, 10:45 • 140818 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto5 августа, 10:24 • 164583 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Курская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит присоединяется к «Звездным войнам» — СМИ07:07 • 16079 просмотра
Рэпер Дидди обратился к Трампу за помилованием - СМИ05:58 • 20248 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 79313 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 99660 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 90407 просмотра
Актуальное
WhatsApp
ЧатГПТ
Гаубица M777
Шахед-136
Нефть марки Brent

Правительство приняло постановление, которое совершенствует механизмы поддержки бывших военнопленных

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Кабинет министров Украины принял постановление, совершенствующее лечение, реабилитацию и адаптацию освобожденных из российского плена. Документ предусматривает более четкие требования к медосмотру и расширение сети учреждений восстановления.

Правительство приняло постановление, которое совершенствует механизмы поддержки бывших военнопленных

Кабинет министров Украины принял постановление, предусматривающее механизмы усовершенствования лечения, реабилитации и адаптации для украинских защитников, освобожденных из российского плена. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Детали

Усовершенствуем лечение, реабилитацию и адаптацию освобожденных из российского плена украинцев – военных и гражданских. Сегодня Правительство по представлению Министерства обороны приняло соответствующее постановление

- написал Шмыгаль.

Министр сообщил, что принятое постановление содержит следующие пункты:

  • определены более четкие требования к медосмотру бывших пленных. Их задача – определить состояние здоровья человека, чтобы обеспечить максимально эффективное лечение;
    • обеспечение комплекса лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, которые помогут вернуть человека к полноценной жизни;
      • предусматривается расширение сети учреждений восстановления за счет центров реинтеграции Минобороны, МВД, СБУ, Управления госохраны, Службы внешней разведки и других учреждений;
        • усиливается социально-административная составляющая восстановления. Людям обязательно будут помогать в оформлении внутренних и заграничных паспортов непосредственно в тех учреждениях, где они лечатся.

          Также на уровне министерства готовятся соответствующие изменения в приказы относительно приравнивания травм, полученных защитниками в плену, к травмам, полученным на поле боя.

          Обеспечим всем, кто пережил ужасы российского плена, внимание и индивидуальный подход. Ценим каждого человека, бережем его жизнь и здоровье

          - отметил Шмыгаль.

          Дополнение

          Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке законопроекта для защиты и восстановления украинских бойцов после плена. Помощь будет касаться болезней, приобретенных в плену, и будет приравнена к помощи за болезни, полученные во время службы.

          Павел Зинченко

          Обществополитика
          Служба внешней разведки Украины
          Министерство обороны Украины
          Министерство внутренних дел Украины
          Служба безопасности Украины
          Владимир Зеленский
          Украина
          Денис Шмыгаль