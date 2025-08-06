Правительство приняло постановление, которое совершенствует механизмы поддержки бывших военнопленных
Киев • УНН
Кабинет министров Украины принял постановление, совершенствующее лечение, реабилитацию и адаптацию освобожденных из российского плена. Документ предусматривает более четкие требования к медосмотру и расширение сети учреждений восстановления.
Кабинет министров Украины принял постановление, предусматривающее механизмы усовершенствования лечения, реабилитации и адаптации для украинских защитников, освобожденных из российского плена. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Детали
Усовершенствуем лечение, реабилитацию и адаптацию освобожденных из российского плена украинцев – военных и гражданских. Сегодня Правительство по представлению Министерства обороны приняло соответствующее постановление
Министр сообщил, что принятое постановление содержит следующие пункты:
- определены более четкие требования к медосмотру бывших пленных. Их задача – определить состояние здоровья человека, чтобы обеспечить максимально эффективное лечение;
- обеспечение комплекса лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, которые помогут вернуть человека к полноценной жизни;
- предусматривается расширение сети учреждений восстановления за счет центров реинтеграции Минобороны, МВД, СБУ, Управления госохраны, Службы внешней разведки и других учреждений;
- усиливается социально-административная составляющая восстановления. Людям обязательно будут помогать в оформлении внутренних и заграничных паспортов непосредственно в тех учреждениях, где они лечатся.
Также на уровне министерства готовятся соответствующие изменения в приказы относительно приравнивания травм, полученных защитниками в плену, к травмам, полученным на поле боя.
Обеспечим всем, кто пережил ужасы российского плена, внимание и индивидуальный подход. Ценим каждого человека, бережем его жизнь и здоровье
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке законопроекта для защиты и восстановления украинских бойцов после плена. Помощь будет касаться болезней, приобретенных в плену, и будет приравнена к помощи за болезни, полученные во время службы.