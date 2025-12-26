Освобожденные из российского плена украинцы получат 50 тысяч гривен выплаты: пошаговый алгоритм

Гражданские украинцы, освобожденные из российского плена, получат единовременную денежную выплату в размере 50 000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Заявление на получение средств можно подать в Министерство развития общин и территорий Украины. К заявлению обязательно нужно приложить справку от Объединенного Центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины.

Свириденко добавила: все освобожденные из российского плена гражданские, независимо от установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, получают базовые вещи первой необходимости.

Это продукты питания, средства гигиены, сезонная одежда и обувь, а также имеют право на получение бесплатной юридической, медицинской, социальной помощи.

Кроме того, освобожденные из плена и члены семей пленных имеют право на единовременную государственную помощь в размере 100 тысяч гривен после освобождения, а также на ежегодную помощь в таком же размере за каждый год пребывания в плену. Право на получение ежегодной помощи также распространяется на членов семьи людей, которым установлен факт лишения личной свободы в результате российской вооруженной агрессии против Украины.

По состоянию на сегодня уже осуществлено почти 12 тысяч таких выплат на общую сумму около 1,2 млрд гривен, из которых 359 млн грн - единовременная помощь после освобождения, и 818,7 млн грн - ежегодная помощь