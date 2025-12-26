Освобожденные из российского плена украинцы получат 50 тысяч гривен выплаты: пошаговый алгоритм

$41.930.22
10:40
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:07
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД26 декабря, 01:27 • 17721 просмотра
Трамп заявил о мощном ударе по террористам ИГИЛ в Нигерии26 декабря, 02:02 • 12501 просмотра
Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направленииVideo26 декабря, 02:38 • 14492 просмотра
Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26 декабря, 03:10 • 13287 просмотра
Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР26 декабря, 03:43 • 9014 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 21388 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 21791 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 78761 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 80008 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 60633 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Марк Рютте
Манфред Вебер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесская область
Харьковская область
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 6704 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 19377 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 23281 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 24277 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 27383 просмотра
Техника
Социальная сеть
ИРИС-Т
MIM-104 Patriot
Mercedes-Benz Zetros

Освобожденные из российского плена украинцы получат 50 тысяч гривен выплаты: пошаговый алгоритм

Киев

 • 94 просмотра

Гражданские, освобожденные из российского плена, получат единовременную денежную выплату в размере 50 000 гривен. Для этого нужно подать заявление в Минрегион со справкой от Объединенного Центра.

Освобожденные из российского плена украинцы получат 50 тысяч гривен выплаты: пошаговый алгоритм

Гражданские украинцы, освобожденные из российского плена, получат единовременную денежную выплату в размере 50 000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Подробности

Заявление на получение средств можно подать в Министерство развития общин и территорий Украины. К заявлению обязательно нужно приложить справку от Объединенного Центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины.

Свириденко добавила: все освобожденные из российского плена гражданские, независимо от установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, получают базовые вещи первой необходимости.

Это продукты питания, средства гигиены, сезонная одежда и обувь, а также имеют право на получение бесплатной юридической, медицинской, социальной помощи.

Кроме того, освобожденные из плена и члены семей пленных имеют право на единовременную государственную помощь в размере 100 тысяч гривен после освобождения, а также на ежегодную помощь в таком же размере за каждый год пребывания в плену. Право на получение ежегодной помощи также распространяется на членов семьи людей, которым установлен факт лишения личной свободы в результате российской вооруженной агрессии против Украины.

По состоянию на сегодня уже осуществлено почти 12 тысяч таких выплат на общую сумму около 1,2 млрд гривен, из которых 359 млн грн - единовременная помощь после освобождения, и 818,7 млн грн - ежегодная помощь

- говорится в заявлении главы Правительства.

Напомним

Министерство обороны Украины приравняло ранения, контузии и травмы, полученные военными в плену, к боевым. Это обеспечит им социальную защиту, льготы, компенсации и бесплатное лечение.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
благотворительность
Министерство обороны Украины
Украина