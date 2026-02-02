$42.810.04
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита

Киев • УНН

 • 1580 просмотра

7 февраля состоится прямой эфир финала национального отбора на Евровидение-2026. Трансляция начнется в 18:00 с предшоу, а в 19:00 — финал. Зрители смогут проголосовать за своего фаворита через приложение "Дія" или SMS.

Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита

7 февраля состоится прямой эфир финала национального отбора на Евровидение 2026. Стало известно, когда начнется эфир и где можно посмотреть песенное действо. Об этом пишет общественный вещатель, сообщает УНН.

Итак, в 18:00 зрители смогут увидеть трансляцию предшоу Нацотбора на "Евровидение 2026". Ведущая видеоблога "Евровидение Украина" Анна Тульева расскажет о пути команд и артистов — от подготовки к репетициям и трансформациям до выступления на главной сцене. Предшоу покажет не только подготовку финалистов, но и объяснит, почему национальный отбор имеет особое значение для Украины сегодня.

"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629.01.26, 18:52 • 35108 просмотров

В 19:00 начнется прямая трансляция финала Нацотбора, которую ведут телеведущая Леся Никитюк и постоянный ведущий песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко.

Следить за финалом можно на разных платформах:

  • телеканал Суспільне Культура;
    • YouTube-канал «Евровидение Украина»;
      • официальные сайты Суспільне Культура и Евровидение в Украине;
        • на Радио Проминь с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко;
          • на английском языке на YouTube-канале «Евровидение Украина» с комментариями Юрия Мазура и Натальи Слипенко;
            • в мобильном приложении Дія.

              Такая трансляция позволяет зрителям выбирать удобный формат и даже следить за финалом при наличии интернета разной мощности.

              "Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компанию23.01.26, 13:14 • 50051 просмотр

              Как поддержать своего фаворита

              Победитель Нацотбора и будущий представитель Украины на "Евровидение 2026" будет определен по комбинированной системе: 50% баллов от жюри и 50% — от зрителей. Для голосования аудитория может воспользоваться мобильным приложением Дія или отправить SMS.

              Онлайн-опрос в "Дії" доступен всем желающим от 14 лет. Чтобы проголосовать, нужно открыть приложение, перейти в раздел "Сервисы", выбрать "Опросы" и проголосовать за одного из исполнителей.  

              Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-202620.01.26, 16:39 • 37158 просмотров

              Для голосования через SMS абоненты мобильных операторов отправляют сообщение на короткий номер 7576, указав код от 1 до 10, соответствующий порядковому номеру участника. С одного номера можно отправить только одно сообщение за одного участника. Время начала и завершения голосования ведущие шоу сообщат во время трансляции.

              Напомним, одна из участниц Национального отбора на Евровидение 2026 Valeriya Force рассказала, что к ее песне для отбора приложил руку продюсер Винни Вендитто. 

              Нацотбор на Евровидение-2026 от Украины: кому букмекеры прогнозируют победу и дают 44% на возможный успех19.01.26, 14:25 • 3544 просмотра

              Станислав Кармазин

