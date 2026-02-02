Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита
Киев • УНН
7 февраля состоится прямой эфир финала национального отбора на Евровидение-2026. Трансляция начнется в 18:00 с предшоу, а в 19:00 — финал. Зрители смогут проголосовать за своего фаворита через приложение "Дія" или SMS.
7 февраля состоится прямой эфир финала национального отбора на Евровидение 2026. Стало известно, когда начнется эфир и где можно посмотреть песенное действо. Об этом пишет общественный вещатель, сообщает УНН.
Итак, в 18:00 зрители смогут увидеть трансляцию предшоу Нацотбора на "Евровидение 2026". Ведущая видеоблога "Евровидение Украина" Анна Тульева расскажет о пути команд и артистов — от подготовки к репетициям и трансформациям до выступления на главной сцене. Предшоу покажет не только подготовку финалистов, но и объяснит, почему национальный отбор имеет особое значение для Украины сегодня.
В 19:00 начнется прямая трансляция финала Нацотбора, которую ведут телеведущая Леся Никитюк и постоянный ведущий песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко.
Следить за финалом можно на разных платформах:
- телеканал Суспільне Культура;
- YouTube-канал «Евровидение Украина»;
- официальные сайты Суспільне Культура и Евровидение в Украине;
- на Радио Проминь с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко;
- на английском языке на YouTube-канале «Евровидение Украина» с комментариями Юрия Мазура и Натальи Слипенко;
- в мобильном приложении Дія.
Такая трансляция позволяет зрителям выбирать удобный формат и даже следить за финалом при наличии интернета разной мощности.
Как поддержать своего фаворита
Победитель Нацотбора и будущий представитель Украины на "Евровидение 2026" будет определен по комбинированной системе: 50% баллов от жюри и 50% — от зрителей. Для голосования аудитория может воспользоваться мобильным приложением Дія или отправить SMS.
Онлайн-опрос в "Дії" доступен всем желающим от 14 лет. Чтобы проголосовать, нужно открыть приложение, перейти в раздел "Сервисы", выбрать "Опросы" и проголосовать за одного из исполнителей.
Для голосования через SMS абоненты мобильных операторов отправляют сообщение на короткий номер 7576, указав код от 1 до 10, соответствующий порядковому номеру участника. С одного номера можно отправить только одно сообщение за одного участника. Время начала и завершения голосования ведущие шоу сообщат во время трансляции.
Напомним, одна из участниц Национального отбора на Евровидение 2026 Valeriya Force рассказала, что к ее песне для отбора приложил руку продюсер Винни Вендитто.
