Украина приобрела у Турции 70 ракет ATACMS и 12 пусковых установок M270

$44.7651.67
ukenru
19:01 • 14799 просмотра
"Моя Польша не бьёт, не оскорбляет, не травит" - в 22 польских городах проходят протесты против насилия в отношении украинцевVideo
9 августа, 15:37 • 24117 просмотра
Жара до +33° возвращается, но ненадолго — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
9 августа, 12:31 • 29562 просмотра
The Guardian показал украинские FP-1 в боевой работе — как дроны Fire Point переносят войну вглубь РоссииPhoto
9 августа, 10:17 • 33590 просмотра
Удары Украины по рф могут усилить сторонников войны - The Times
9 августа, 09:05 • 40876 просмотра
Финляндия больше не будет передавать Украине ракеты Patriot - стала известна причина
Эксклюзив
9 августа, 07:52 • 30677 просмотра
Солнечное затмение 12 августа: новые лидеры, большие перемены и мощный технологический прорыв
9 августа, 06:56 • 27385 просмотра
Сын Байдена рассказал, что рак его отца-экс-президента распространился на кости
9 августа, 00:20 • 49995 просмотра
Зеленский: мир не хочет видеть Украину конкурентом в области баллистикиVideo
8 августа, 20:14 • 46792 просмотра
Количество раненых в Павлограде возросло до 9, среди них четверо детей
8 августа, 17:35 • 42781 просмотра
Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
0.9м/с
72%
754мм
Популярные новости
В Одесской области во время повторной атаки рф повреждён автобус с 12 детьмиPhoto9 августа, 14:28 • 7778 просмотра
Израиль отвергает 15-пунктный план Трампа по Газе9 августа, 14:40 • 5836 просмотра
рф нанесла массированный удар по активам "Нафтогаза": повреждены буровая площадка и АЗК9 августа, 14:52 • 3456 просмотра
В Тегеране заявили, что покажут видеозаписи с верховным лидером Хаменеи "среди народа"9 августа, 15:24 • 2962 просмотра
В Приштине сняли баннер с флагом Украины — требуют уважения к суверенитету КосовоVideo9 августа, 15:58 • 4438 просмотра
публикации
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 61527 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет8 августа, 10:14 • 58285 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 94789 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 77704 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 82252 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Андрей Сибига
Джордж Буш-младший
Актуальные места
Украина
Одесса
Одесская область
Харьков
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 23627 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 92994 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 114141 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 144634 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 217030 просмотра
Актуальное
Хранитель
Отопление
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Шахед-136

Украина приобрела у Турции 70 ракет ATACMS и 12 пусковых установок M270

Киев • УНН

 • 4674 просмотра

Киев купил у Анкары 70 ракет M39 ATACMS, 12 установок M270 MLRS и тысячи кассетных боеприпасов. Передачу вооружения начнут после 15-дневного рассмотрения сделки Конгрессом США.

Украина приобрела у Турции 70 ракет ATACMS и 12 пусковых установок M270

Украина купила у Турции оружие американского происхождения. В частности, широко известные баллистические ракеты ATACMS. Об этом говорится в документах Госдепартамента США, опубликованных в официальном протоколе работы Конгресса США 6 августа 2026 года, пишет УНН.

Детали

Всего Киев приобрёл у Анкары:

  • 70 ракет M39 ATACMS;
    • 12 установок M270 MLRS;
      • 2524 реактивных снаряда M26 с кассетными боевыми частями;
        • 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм.

          Передачу вооружения планируют начать после завершения 15-дневного срока рассмотрения сделки Конгрессом. Соответствующие документы Госдепартамент США передал законодателям 3 августа.

          Отдельно голосовать за передачу оружия Конгресс не должен.

          Если в течение 15 дней Палата представителей и Сенат не примут совместную резолюцию против сделки, разрешение США на реэкспорт автоматически вступит в силу.

          Поставки будут осуществляться через турецкие, болгарские и американские оборонные и логистические компании.

          В Госдепартаменте объяснили, что Турция хочет избавиться от части устаревших боеприпасов и направить средства на модернизацию армии. Украина же планирует использовать это вооружение для усиления своих наступательных и оборонительных возможностей в войне против России.

          США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot - Зеленский08.08.26, 14:38 • 20209 просмотров

          Ольга Розгон

          Война в УкраинеПолитика
          Война в Украине
          ATACMS
          Палата представителей Соединенных Штатов Америки
          Сенат Соединенных Штатов Америки
          Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
          Конгресс Соединенных Штатов Америки
          M270 (РСЗО)
          Болгария
          Анкара
          Турция
          Украина
          Киев