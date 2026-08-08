Украина приобрела у Турции 70 ракет ATACMS и 12 пусковых установок M270
Киев • УНН
Киев купил у Анкары 70 ракет M39 ATACMS, 12 установок M270 MLRS и тысячи кассетных боеприпасов. Передачу вооружения начнут после 15-дневного рассмотрения сделки Конгрессом США.
Украина купила у Турции оружие американского происхождения. В частности, широко известные баллистические ракеты ATACMS. Об этом говорится в документах Госдепартамента США, опубликованных в официальном протоколе работы Конгресса США 6 августа 2026 года, пишет УНН.
Детали
Всего Киев приобрёл у Анкары:
- 70 ракет M39 ATACMS;
- 12 установок M270 MLRS;
- 2524 реактивных снаряда M26 с кассетными боевыми частями;
- 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм.
Передачу вооружения планируют начать после завершения 15-дневного срока рассмотрения сделки Конгрессом. Соответствующие документы Госдепартамент США передал законодателям 3 августа.
Отдельно голосовать за передачу оружия Конгресс не должен.
Если в течение 15 дней Палата представителей и Сенат не примут совместную резолюцию против сделки, разрешение США на реэкспорт автоматически вступит в силу.
Поставки будут осуществляться через турецкие, болгарские и американские оборонные и логистические компании.
В Госдепартаменте объяснили, что Турция хочет избавиться от части устаревших боеприпасов и направить средства на модернизацию армии. Украина же планирует использовать это вооружение для усиления своих наступательных и оборонительных возможностей в войне против России.
США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot - Зеленский08.08.26, 14:38 • 20209 просмотров