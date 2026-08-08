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Зеленский заявил, что Украина не собирается уходить из Донбасса и оставлять своих людей

Киев • УНН

 • 10900 просмотра

Президент заявил, что россия пытается полностью захватить Донбасс и будет искажать договорённости с США. Украина не собирается оставлять свои территории и людей.

Зеленский заявил, что Украина не собирается уходить из Донбасса и оставлять своих людей

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается полностью захватить Донбасс и будет искажать «анкориджские» договорённости с США, однако Украина не собирается оставлять своих людей и отступать с собственных территорий. Об этом глава государства сказал в интервью телемарафону «Единые новости», пишет УНН.

путин пока не может одержать победу в этой войне. К сожалению, мы должны признавать и понимать, что происходит. Он думает о мобилизации. Он думает, как обмануть свой народ. Провести массовую мобилизацию, при этом не объявляя её

- пояснил Зеленский.

В частности, речь идёт об использовании «теневых контрактов» и возможной блокировке границ. Зеленский отметил, что Украина уже видит соответствующие шаги со стороны России.

Путину нужно продемонстрировать россиянам победу в войне, однако победы в Украине у него не будет.

Ему нужно захватить Донбасс. Мы сами по себе отступать не собираемся. Что ему продать как победу? Он будет искажать эти анкориджские условия, о которых они говорили с американской стороной, с президентом США

- сказал Зеленский.

Президент заверил, что оставлять людей и «просто уходить» из Донбасса никто не будет, ведь гарантий, что путин не пойдёт дальше, нет.

Зеленский и премьер Сербии обсудили совместные экономические и логистические проекты08.08.26, 17:56 • 10072 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Война в Украине
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина