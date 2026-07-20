Аргентина установила антирекорд в финалах ЧМ, не нанеся ни одного удара по воротам Испании за 90 минут

Сборная Аргентины стала первой командой в истории чемпионатов мира по футболу, которая не нанесла ни одного удара по воротам соперника в основное время финального матча. После 90 минут финала счет между Аргентиной и Испанией остался 0:0, команды перешли к дополнительному времени, пишет УНН.

Детали

На протяжении всего основного времени сборная Испании владела инициативой и регулярно создавала опасные моменты у ворот соперника. Несмотря на значительное игровое преимущество, испанцам не удалось реализовать свои возможности.

По статистике матча, футболисты сборной Испании нанесли 15 ударов в сторону ворот Аргентины, из которых 10 пришлись в створ ворот. В то же время аргентинская команда за 90 минут не выполнила ни одного удара по воротам соперника.

Основное время финала завершилось без забитых мячей – 0:0. Для определения чемпиона мира команды продолжили матч в двух дополнительных таймах.

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