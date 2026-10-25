У Бразилії проходить другий тур президентських виборів – Лула та син Болсонару йдуть майже нарівні

$45.0550.44
ukenru
20:03 • 306 перегляди
Зеленський розповів, чого конкретно Україна очікує від ймовірної тристоронньої зустрічі зі США та рф
19:18 • 7414 перегляди
Зеленський розповів деталі гуманітарної місії в Олешках та попередив про плани росіян
19:00 • 10272 перегляди
Україна не погодиться на обмеження армії, а у 2027 році потребуватиме 115 млрд євро – Зеленський
18:05 • 14723 перегляди
У Конгресі США оскаржили аргументи Маска щодо обмеження Starlink для України
17:28 • 15421 перегляди
В Україні 26 жовтня діятимуть графіки відключення світла – коли та скільки черг
16:41 • 16933 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися в Китаї, а переговори щодо України готують на найближчі тижні
16:02 • 17203 перегляди
Маск закликав пожаліти "бідних російських призовників", які воюють проти України
15:36 • 16240 перегляди
У Конгресі США можуть піти проти Трампа заради України – Reuters
25 жовтня, 14:02 • 16727 перегляди
Чорне море стало найнебезпечнішим маршрутом для торговельних суден - FT
Ексклюзив
25 жовтня, 13:58 • 25232 перегляди
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.1м/с
77%
753мм
Популярнi новини
Удари по НПЗ та десятках російських суден: як працює секретний підрозділ ЗСУ25 жовтня, 12:28 • 14054 перегляди
Льодовики тануть і відкривають таємниці тисячоліть: що археологи знаходять під кригоюPhoto16:00 • 13981 перегляди
Зірка культового американського серіалу зізнався, чому після слави був змушений шукати випадкові підробітки16:36 • 11802 перегляди
Раян Гослінг повертається до музики після 17-річної перерви17:11 • 10956 перегляди
Українки вчетверте стали чемпіонками Європи з черліденгу серед дуетівPhoto17:47 • 8984 перегляди
Публікації
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Ексклюзив
25 жовтня, 13:58 • 25232 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
Ексклюзив
25 жовтня, 10:39 • 32591 перегляди
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів24 жовтня, 10:00 • 64544 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву23 жовтня, 19:29 • 85246 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 79740 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Александар Вучич
Марін Ле Пен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Болгарія
Іран
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
У Вестмінстерському абатстві розкрили таємницю скелета, знайденого понад 200 років тому19:05 • 4032 перегляди
Львівщина прощається з видатним українським актором і режисером Федором СтригуномPhoto18:17 • 8396 перегляди
У Римі сотні протестувальників увірвалися до Колізею та зламали вхідні воротаVideo18:10 • 7564 перегляди
Українки вчетверте стали чемпіонками Європи з черліденгу серед дуетівPhoto17:47 • 9454 перегляди
Раян Гослінг повертається до музики після 17-річної перерви17:11 • 11191 перегляди
Актуальне
Starlink
Техніка
Financial Times
The New York Times
Fox News

У Бразилії проходить другий тур президентських виборів – Лула та син Болсонару йдуть майже нарівні

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

У Бразилії триває другий тур виборів президента між Лулою та Флавіу Болсонару. Опитування фіксують мінімальну різницю між кандидатами.

У Бразилії проходить другий тур президентських виборів – Лула та син Болсонару йдуть майже нарівні

У Бразилії 25 жовтня проходить другий тур президентських виборів, у якому змагаються чинний глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва та сенатор Флавіу Болсонару, син колишнього президента Жаїра Болсонару. Останні опитування показують мінімальну різницю між кандидатами. Про це повідомляють Associated Press та CNN Brasil, пише УНН.

Деталі

У першому турі Флавіу Болсонару випередив Лулу більш ніж на 2,2 млн голосів. Однак напередодні повторного голосування боротьба загострилася.

За даними опитування BTG/Nexus від 24 жовтня, Болсонару підтримували 50,5% виборців, а Лулу – 49,5% серед тих, хто визначився з вибором. Різниця перебуває в межах статистичної похибки.

Голосування за кордоном та перші скандали

За проміжними даними CNN Brasil, серед виборців за кордоном Лула отримав 59,53% голосів, а Болсонару – 40,47%. Водночас ці показники не відображають загальнонаціональних результатів.

Під час голосування виник скандал у місті Салвадор, де щонайменше 75 автобусів не вийшли на маршрути. Суддя розпорядився заарештувати відповідального посадовця.

Виборчі дільниці закриваються о 17:00 за місцевим часом, або о 22:00 за Києвом. Після цього Вищий виборчий суд Бразилії розпочне оприлюднення результатів підрахунку голосів.

Син Болсонару випереджає чинного президента Лулу на виборах у Бразилії, але країну чекає другий тур05.10.26, 06:32 • 5976 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПолітикаСвіт
Ассошіейтед Прес
Бразилія
Київ