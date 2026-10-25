У Бразилії проходить другий тур президентських виборів – Лула та син Болсонару йдуть майже нарівні

У Бразилії 25 жовтня проходить другий тур президентських виборів, у якому змагаються чинний глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва та сенатор Флавіу Болсонару, син колишнього президента Жаїра Болсонару. Останні опитування показують мінімальну різницю між кандидатами. Про це повідомляють Associated Press та CNN Brasil, пише УНН.

Деталі

У першому турі Флавіу Болсонару випередив Лулу більш ніж на 2,2 млн голосів. Однак напередодні повторного голосування боротьба загострилася.

За даними опитування BTG/Nexus від 24 жовтня, Болсонару підтримували 50,5% виборців, а Лулу – 49,5% серед тих, хто визначився з вибором. Різниця перебуває в межах статистичної похибки.

Голосування за кордоном та перші скандали

За проміжними даними CNN Brasil, серед виборців за кордоном Лула отримав 59,53% голосів, а Болсонару – 40,47%. Водночас ці показники не відображають загальнонаціональних результатів.

Під час голосування виник скандал у місті Салвадор, де щонайменше 75 автобусів не вийшли на маршрути. Суддя розпорядився заарештувати відповідального посадовця.

Виборчі дільниці закриваються о 17:00 за місцевим часом, або о 22:00 за Києвом. Після цього Вищий виборчий суд Бразилії розпочне оприлюднення результатів підрахунку голосів.

Син Болсонару випереджає чинного президента Лулу на виборах у Бразилії, але країну чекає другий тур