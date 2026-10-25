В Бразилии проходит второй тур президентских выборов — Лула и сын Болсонару идут почти наравне

В Бразилии 25 октября проходит второй тур президентских выборов, в котором соревнуются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару. Последние опросы показывают минимальную разницу между кандидатами. Об этом сообщают Associated Press и CNN Brasil, пишет УНН.

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В первом туре Флавиу Болсонару опередил Лулу более чем на 2,2 млн голосов. Однако накануне повторного голосования борьба обострилась.

Согласно данным опроса BTG/Nexus от 24 октября, Болсонару поддерживали 50,5% избирателей, а Лулу — 49,5% среди тех, кто определился со своим выбором. Разница находится в пределах статистической погрешности.

Голосование за рубежом и первые скандалы

По предварительным данным CNN Brasil, среди избирателей за рубежом Лула получил 59,53% голосов, а Болсонару — 40,47%. В то же время эти показатели не отражают общенациональных результатов.

Во время голосования разгорелся скандал в городе Салвадор, где по меньшей мере 75 автобусов не вышли на маршруты. Судья распорядился арестовать ответственного должностного лица.

Избирательные участки закрываются в 17:00 по местному времени, или в 22:00 по киевскому времени. После этого Высший избирательный суд Бразилии начнет обнародование результатов подсчета голосов.

Сын Болсонару опережает действующего президента Лулу на выборах в Бразилии, но страну ждёт второй тур