Експрезидент Бразилії Болсонару потрапив до реанімації – що відомо про його стан
Київ • УНН
Експрезидента Бразилії госпіталізували до реанімації через сильний біль і кишкову непрохідність. Його стан стабільний.
Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували до відділення інтенсивної терапії через чергову кишкову непрохідність. 71-річний політик перебуває при свідомості, а лікарі оцінюють його стан як клінічно стабільний. Про це повідомляє фінський мовник Yle із посиланням на Reuters, пише УНН.
Деталі
Про погіршення здоров'я експрезидента першим повідомив його син Карлос Болсонару. У п'ятницю він написав у соцмережі X, що батька доправили до лікарні через сильний біль у животі.
Згодом медики підтвердили кишкову непрохідність, через яку політик потребував інтенсивного медичного нагляду.
Болсонару має проблеми зі здоров'ям після ножового поранення
Колишній бразильський лідер страждає від ускладнень після нападу під час президентської кампанії 2018 року. Тоді його поранили ножем у живіт, після чого він неодноразово потребував медичної допомоги.
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Наразі Болсонару відбуває 27-річний термін ув'язнення за спробу державного перевороту, пов'язану з подіями після його поразки на виборах 2022 року.
Через проблеми зі здоров'ям експрезидент отримав дозвіл відбувати покарання під домашнім арештом.
Лікарня поки не повідомила, скільки часу Болсонару залишатиметься у відділенні інтенсивної терапії.
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