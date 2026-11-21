Экс-президент Бразилии Болсонару попал в реанимацию — что известно о его состоянии
Киев • УНН
Экс-президента Бразилии госпитализировали в реанимацию из-за сильной боли и кишечной непроходимости. Его состояние стабильное.
Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали в отделение интенсивной терапии из-за очередной кишечной непроходимости. 71-летний политик находится в сознании, а врачи оценивают его состояние как клинически стабильное. Об этом сообщает финский вещатель Yle со ссылкой на Reuters, пишет УНН.
Детали
Об ухудшении здоровья экс-президента первым сообщил его сын Карлос Болсонару. В пятницу он написал в соцсети X, что отца доставили в больницу из-за сильной боли в животе.
Позже медики подтвердили кишечную непроходимость, из-за которой политику потребовался интенсивный медицинский надзор.
У Болсонару проблемы со здоровьем после ножевого ранения
Бывший бразильский лидер страдает от осложнений после нападения во время президентской кампании 2018 года. Тогда его ранили ножом в живот, после чего он неоднократно нуждался в медицинской помощи.
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В настоящее время Болсонару отбывает 27-летний срок заключения за попытку государственного переворота, связанную с событиями после его поражения на выборах 2022 года.
Из-за проблем со здоровьем экс-президент получил разрешение отбывать наказание под домашним арестом.
Больница пока не сообщила, сколько времени Болсонару будет оставаться в отделении интенсивной терапии.
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