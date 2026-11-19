Під час російської атаки на центр Києва 19 листопада уламки безпілотника впали на територію посольства Бразилії. Будівля не зазнала пошкоджень, ніхто не постраждав. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН.

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За його словами, це вже третє дипломатичне представництво, яке опинилося під час російської атаки цього дня.

"Дипломати не є цілями, і москва має бути притягнута до відповідальності за такий терор", — наголосив глава МЗС.

Сибіга також подякував бразильським колегам за те, що вони продовжують залишатися в Києві та підтримувати українців, попри постійні загрози.

"російський терор не робить винятків, а безпека дипломатичних представництв залишається нашим спільним пріоритетом", — зазначив міністр.

Нагадаємо

19 листопада у Києві снаряд влучив позаду посольства Нідерландів, унаслідок чого будівля зазнала незначних пошкоджень. Також російськими ударами було пошкоджено будівлю посольства Австрії. Постраждалих немає.